Hyundai, Kia nâng cấp an ninh sau làn sóng trộm cắp xe tại Mỹ 19/12/2025 11:06

(PLO)- 36 tổng chưởng lý tại Mỹ vừa đạt thỏa thuận dàn xếp với Hyundai và Kia về việc bán xe có hệ thống an ninh lỏng lẻo. Lỗi này khiến hàng triệu xe dễ bị trộm, gây hậu quả cho chính quyền và chủ sở hữu.

Hyundai và Kia đồng ý trang bị hệ thống chống trộm động cơ cho tất cả xe. Ảnh: Hyundai.



Tuy nhiên, thỏa thuận này được đánh giá chưa thực sự mạnh mẽ, dường như thiên về phía các tiểu bang. Hyundai và Kia sẽ trả cho hàng chục tiểu bang và Đặc khu Columbia 4,5 triệu USD để bù đắp chi phí điều tra.

Chủ xe Hyundai và Kia cũng nhận được khoản bồi thường tối đa 4,5 triệu USD. Số tiền này dành cho người tiêu dùng đủ điều kiện có xe bị hư hại do trộm cắp.

Văn phòng Tổng chưởng lý California cho rằng mức bồi thường này quá ít. Người tiêu dùng mất xe hoặc xe hỏng phải gánh chi phí sửa chữa, kéo xe lớn. Người không bị trộm cũng chứng kiến xe mất giá, phí bảo hiểm tăng hoặc bị hủy bảo hiểm.

Theo trang web Thỏa thuận bồi thường, với diện "Trộm cắp đủ điều kiện", chủ xe có thể nhận tối đa 4.500 USD nếu xe hư hỏng hoàn toàn. Nếu hư hỏng một phần, mức nhận là 2.250 USD. Trường hợp trộm cắp bất thành, chủ xe chỉ nhận tối đa 375 USD.

Các con số này khá khiêm tốn. Một vụ trộm bất thành cũng có thể khiến cửa kính vỡ và cột lái hỏng. Mức 375 USD khó đủ để sửa chữa cả hai hạng mục này.

Tăng cường độ bền cho xi lanh

Ngoài bồi thường, Hyundai và Kia đồng ý trang bị hệ thống chống trộm động cơ cho tất cả xe bán tại Mỹ trong tương lai.

Hai hãng cũng cung cấp miễn phí bộ bảo vệ xi lanh đánh lửa gia cường bằng kẽm cho 7,1 triệu chủ xe. Nhóm này bao gồm cả những người trước đây chỉ đủ điều kiện nhận bản cập nhật phần mềm chống trộm.

Reuters dẫn lời Tổng chưởng lý bang Minnesota cho biết việc lắp đặt thiết bị này có thể tiêu tốn hơn 500 triệu USD. Con số này chỉ đúng nếu tất cả xe đủ điều kiện đều được lắp đặt.

Tổng chưởng lý California lưu ý từ năm 2011 đến 2022, Hyundai và Kia bán xe có khóa khởi động dễ bị vô hiệu hóa. Các xe này không có thiết bị khóa động cơ, vốn là tính năng tiêu chuẩn trên hầu hết xe mới cùng thời điểm.

Sự gia tăng nạn trộm cắp

Lỗ hổng an ninh khiến việc trộm xe trở nên dễ dàng. Các video hướng dẫn trộm xe lan truyền trên mạng đã gây tác động lớn. Số vụ trộm xe Hyundai và Kia tăng vọt 85% tại Los Angeles vào năm 2022.

Năm ngoái, Hyundai và Kia có số lượng xe bị đánh cắp nhiều nhất ở Mỹ. Các mẫu xe bị nhắm tới nhiều nhất là Hyundai Elantra, Hyundai Sonata và Kia Optima.

Ngoài mất tài sản, bang California nhấn mạnh nhiều xe bị trộm đã được dùng để phạm tội hoặc gây tai nạn chết người. Ngoài chủ xe, xã hội còn phải gánh chịu nhiều hệ lụy khác.