Hyundai đầu tư lớn, biến Thái Lan thành trung tâm xe điện 06/12/2025 08:27

(PLO)- Hyundai tiếp thị xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Thái Lan và năng lực sản xuất xe điện chạy bằng pin đã tăng vọt nhờ sự hỗ trợ của chính phủ.

Ngành công nghiệp xe điện chạy bằng pin (BEV) của Thái Lan được dự đoán sẽ tăng tốc vào năm 2026. Đây là thời điểm Hyundai Mobility Thailand chuẩn bị tung ra các loại BEV lắp ráp trong nước, trong bối cảnh quốc gia này phấn đấu trở thành trung tâm xuất khẩu của khu vực.

Hyundai Mobility Thái Lan, một công ty con của Hyundai Motor Hàn Quốc, đã hoàn thành việc xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Samut Prakan. Cơ sở này có công suất sản xuất hàng năm là 5.000 xe và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất xe điện (BEV) vào năm 2026.

Một nhà máy pin hỗ trợ cũng đang được phát triển, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2026.

Ông Wallop Chalermvongsavej, giám đốc điều hành của Hyundai Mobility Thailand cho biết, tổng số tiền đầu tư vào hai nhà máy này lên tới 1 tỉ baht.

Dự án được Hội đồng đầu tư hỗ trợ theo gói ưu đãi EV3.5 của Chính phủ. Gói này cung cấp trợ cấp và giảm thuế cho các nhà sản xuất ô tô đầu tư vào sản xuất EV trong nước.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan báo cáo sản lượng BEV tăng vọt 461% so với cùng kỳ năm trước, lên 41.183 chiếc từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025. Con số này chiếm gần 4% tổng sản lượng ô tô.

Ông Wallop nói: "Hyundai đang định vị Thái Lan là trung tâm xuất khẩu BEV của mình. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng cả trong nước và toàn cầu, nhờ vào mục tiêu trung hòa carbon".

Hyundai đầu tư lớn, biến Thái Lan thành trung tâm xe điện. Ảnh: Hyundai.



Ông dự báo doanh số bán ô tô trong nước vào năm 2025 là 600.000 chiếc, trong đó BEV vượt quá 100.000 chiếc khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu tăng cường các chiến dịch tiếp thị.

Doanh số của Hyundai tại Thái Lan không đạt kỳ vọng. Trong 11 tháng đầu năm 2025, công ty chỉ bán được 1.800-1.900 xe, với doanh số cả năm dự kiến đạt 2.300 xe. Mức này giảm 35% so với mục tiêu.

Ông Wallop cho biết sức mua của người tiêu dùng yếu và các tiêu chí khắt khe của ngân hàng trong việc cấp các khoản vay mua ô tô là những yếu tố chính làm chậm doanh số bán hàng trong nước. Nguyên nhân là do mức nợ hộ gia đình cao.

Ông kêu gọi Chính phủ giảm thuế nhập khẩu, đặc biệt là đối với xe 7 chỗ (hiện đang chịu mức thuế 80%) và xe 11 chỗ (đang chịu mức thuế 32%).

Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được hưởng miễn trừ theo hiệp định thương mại tự do, tạo ra một sân chơi không bình đẳng, như ông Wallop mô tả.

"Điều này không công bằng và nhiều thương hiệu không thể cạnh tranh được", ông nói.

"Chính phủ nên đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn".

Bất chấp những thách thức, Hyundai Mobility Thái Lan vẫn cam kết với thị trường.

Tổng giám đốc điều hành Jae Gyou Chung cho biết công ty sẽ tiếp tục cung cấp các loại xe phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, dù là xe điện BEV, xe điện hybrid hay xe động cơ đốt trong. Tất cả đều được trang bị công nghệ an toàn hiện đại.

Công ty đang theo dõi tâm lý người tiêu dùng tại Triển lãm ô tô quốc tế Thái Lan lần thứ 42, diễn ra đến ngày 10 tháng 12.