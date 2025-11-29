Hyundai triệu hồi Tucson, Santa Fe, Santa Cruz và Genesis GV70 do lỗi túi khí 29/11/2025 07:33

(PLO)- Hyundai Motor America đã triệu hồi do phát hiện một mối lo ngại về an toàn ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ các mẫu xe đời 2025 và 2026 được sản xuất cho thị trường Hoa Kỳ.

Trên những xe này, túi khí rèm bên có thể chưa được lắp đặt đúng cách. Tình trạng này làm tăng nguy cơ chấn thương trong một số tình huống va chạm cụ thể.

Hyundai triệu hồi Tucson, Santa Fe, Santa Cruz và Genesis GV70 do lỗi túi khí. Ảnh: Hyundai.

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc liệt kê tổng cộng tám mã số linh kiện trong tài liệu triệu hồi, trong đó cũng ghi rõ 258 xe có khả năng bị ảnh hưởng. Xe bán tải Santa Cruz chiếm 207 trong số 258 xe đó. Ở đầu bên kia của phổ, GV70 của thương hiệu xe sang Genesis bị ảnh hưởng với số lượng lên tới 3 xe.

Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA), nơi sản xuất tất cả các loại xe này cho các mẫu xe đời 2025 và 2026 từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, đã nhận được báo cáo Speak Up For Safety vào tháng 8 năm 2025. Báo cáo cáo buộc một chiếc Santa Cruz đời 2026 có túi khí rèm bên hông không được lắp đúng cách. Điều này khiến nhà sản xuất ô tô này phải mở một cuộc điều tra.

HMMA cho biết túi khí bị xoắn, có lẽ do lỗi của con người. Hóa ra túi khí này được lắp đặt thủ công, khiến Hyundai Motor America phải xác định các điểm thay đổi quy trình và xem xét lại khả năng truy xuất nguồn gốc tại nhà máy ở Montgomery.

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2025, tổ hợp Hyundai Motor Manufacturing Alabama đã triển khai hệ thống kiểm tra trực quan được thiết kế để phát hiện các bất thường liên quan đến lắp ráp trên tất cả các mô-đun túi khí đang trong quá trình sản xuất. Do đó, các xe bị ảnh hưởng sẽ được triệu hồi để lắp lại túi khí rèm bên theo đúng hướng.

Thư thông báo cho khách hàng phải được gửi chậm nhất là ngày 19 tháng 1 năm 2026. Có thể tìm kiếm số nhận dạng xe bị ảnh hưởng trên trang web dành cho người tiêu dùng của Hyundai.

Từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 10 năm 2025, mẫu xe Tucson cỡ nhỏ đã bán được 188.275 chiếc tại Hoa Kỳ. Con số này tăng 14% so với 10 tháng đầu năm 2024. Santa Fe cũng rất được ưa chuộng, bán được tổng cộng 113.960 chiếc trong giai đoạn này.

Mặc dù Santa Cruz đã đạt danh hiệu Lựa chọn An toàn Hàng đầu năm 2025 từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (IIHS), nhưng xét về doanh số, mẫu xe bán tải này vẫn kém xa đối thủ duy nhất là Ford Maverick. Mẫu xe bán tải nhỏ được phát triển dựa trên crossover này chỉ bán được 22.352 xe trong 10 tháng. Trong khi đó, Ford báo cáo doanh số 120.904 xe trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tại Genesis, GV70 sản xuất tại địa phương vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang này tại Mỹ. Doanh số bán ra đạt gần 27.000 chiếc tính đến tháng 10 năm 2025, tăng gần 30% so với năm trước. Có sẵn với động cơ tăng áp bốn và sáu xi-lanh, cùng với tùy chọn chạy hoàn toàn bằng điện với thiết lập động cơ đôi. Chiếc xe thể thao đa dụng có bánh sau này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Tesla Model Y và Cadillac Lyriq.