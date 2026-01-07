Sony và Honda bắt tay sản xuất SUV điện, đối đầu phân khúc cao cấp 07/01/2026 18:17

Mẫu SUV điện Afeela Prototype dự kiến sẽ trở thành phiên bản sản xuất hàng loạt sớm nhất vào năm 2028.

Afeela là sản phẩm của Sony Honda Mobility. Ảnh: Afeela.



Afeela là sản phẩm của Sony Honda Mobility. Đây là liên doanh giữa hai gã khổng lồ Nhật Bản được thành lập để sản xuất xe điện. Dù thị trường xe điện tại Mỹ đang hạ nhiệt, thương hiệu này vẫn đẩy mạnh tham vọng trong phân khúc cao cấp.

Mẫu SUV điện gầm cao này vừa được trưng bày dưới dạng nguyên mẫu tại triển lãm CES ở Las Vegas. Xe dự kiến sẽ được bán tại Mỹ sớm nhất vào năm 2028. Hình dáng tổng thể của xe gợi nhớ đến mẫu Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 2018 nhưng có kiểu dáng mượt mà hơn.

Thiết kế của xe SUV điện hướng đến phong cách tối giản với những bề mặt mượt mà trên toàn thân. Các đường gờ và góc cạnh được giảm thiểu tối đa, đồng thời không có tay nắm cửa lộ ra ngoài. Nguyên mẫu này lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision-S 02 mà Sony từng giới thiệu tại CES năm 2022.

Thông số kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, mẫu xe SUV điện ý tưởng trước đó có chiều dài 4.895 mm, chiều rộng 1.930 mm và chiều cao 1.650 mm. Xe có chiều dài cơ sở 119,3 inch, sử dụng bánh xe 20 inch và nặng khoảng 2.480 kg.

Hiện tại Afeela chưa tiết lộ chi tiết về giá bán của mẫu SUV điện này. Để tham khảo, phiên bản sedan Origin có giá khởi điểm 89.900 USD (tương đương dưới 2,3 tỉ đồng) và phiên bản Signature cao cấp nhất có giá 102.900 USD (tương đương khoảng hơn 2,5 tỉ đồng).

Mẫu sedan của hãng sẽ được bán tại Nhật Bản vào nửa đầu năm 2027 trước khi ra mắt mẫu SUV điện. Việc tiến vào các thị trường khác được xem là hợp lý, nhưng Afeela vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.

Theo dự đoán của các chuyên gia mẫu SUV điện của Afeela đang đối mặt với tương lai đầy thách thức. Doanh số bán xe điện tại Mỹ đã giảm 2,1% vào năm ngoái. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2019 và việc chấm dứt ưu đãi thuế cho xe điện sẽ gây thêm áp lực cho tân binh này.