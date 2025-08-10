Những mẫu SUV điện giá rẻ đáng chờ đợi sắp ra mắt, liệu có về Việt Nam? 10/08/2025 07:35

(PLO)- Nhu cầu về xe SUV điện giá rẻ không chỉ riêng Ấn Độ mà trên toàn cầu đang tăng mạnh.

Biết được mong muốn này, một số nhà sản xuất đã lên kế hoạch ra mắt các mẫu xe mới để đáp ứng xu hướng này. Dưới đây là những mẫu SUV điện giá cả phải chăng sắp ra mắt tại thị trường Ấn Độ nhưng liệu có về Việt Nam. Giá tham khảo là dưới 30 lakh rupee (tương đương khoảng 850 triệu đồng).

Dự kiến mẫu SUV điện giá rẻ này ra mắt vào đầu năm 2026. Ảnh: Cartoq.

Kia Syros EV

Kia được biết đang phát triển một mẫu xe điện dựa trên nền tảng Syros. Đây sẽ là mẫu xe điện thứ hai của Kia dành cho thị trường đại chúng. Syros EV sẽ có thiết kế tương đồng với bản chạy xăng/dầu và sẽ có nhiều điểm nhấn về trang bị. Dự kiến mẫu SUV điện giá rẻ này ra mắt vào đầu năm 2026.

Maruti eVitara

eVitara sẽ là mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên của Maruti Suzuki. Khi ra mắt, xe sẽ có ba phiên bản: Delta, Zeta và Alpha. Mẫu xe SUV điện giá rẻ này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Tata Curvv EV, MG ZS EV và Hyundai Creta EV.

eVitara sẽ được cung cấp với hai tùy chọn pin, do BYD sản xuất: 49 kWh và 61 kWh. Phiên bản pin lớn hơn được cho là có phạm vi hoạt động hơn 500 km mỗi lần sạc. Dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm 2025.

Toyota Urban Cruiser BEV

Dự kiến SUV điện giá rẻ ra mắt vào cuối năm 2025.Ảnh: Cartoq.

Đây sẽ là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên của Toyota tại Ấn Độ và về cơ bản sẽ là phiên bản đổi tên của Maruti Suzuki eVitara.

Urban Cruiser BEV sẽ có những khác biệt về mặt hình ảnh so với người anh em Maruti, nhưng hệ truyền động sẽ không thay đổi. Dự kiến SUV điện giá rẻ ra mắt vào cuối năm 2025.

Tata Punch.EV nâng cấp

Tata Motors đang chuẩn bị một bản nâng cấp lớn cho mẫu mini-SUV Punch, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Bản nâng cấp này cũng sẽ được áp dụng cho phiên bản xe điện Punch.EV. Bộ pin hiện tại dự kiến sẽ được giữ nguyên trên mẫu xe mới.

Tata Sierra.EV

Dự kiến SUV điện giá rẻ này ra mắt vào tháng 8 năm 2025. Ảnh: Cartoq.

Tata Motors chuẩn bị hồi sinh dòng xe huyền thoại "Sierra" với phiên bản EV. Xe sẽ dựa trên nền tảng Acti.EV+ và có thể sẽ mượn bộ pin từ Harrier.EV, với hệ truyền động sản sinh công suất lên đến 316 mã lực. Dự kiến SUV điện giá rẻ này ra mắt vào tháng 8 năm 2025.

Mahindra XUV 3XO EV

Mahindra dự định sẽ cạnh tranh với Nexon EV và MG Windsor EV bằng mẫu xe điện XUV 3XO. Chiếc SUV điện giá rẻ này sẽ có hai tùy chọn pin: 34,5 kWh và 39,4 kWh, với phạm vi hoạt động lần lượt là 359 km và 456 km. Dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025.

Mahindra XEV 7e

Dự kiến mẫu xe này sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Ảnh: Cartoq.

Mahindra đang chuẩn bị phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của XUV 700 và có thể sẽ được gọi là XEV 7e. Xe sẽ cạnh tranh với Harrier EV và dự kiến cũng sẽ được trang bị công nghệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026

Mahindra Rall-E

Rall-E là phiên bản mạnh mẽ, phù hợp với xe đua rally của BE6. Mẫu SUV điện giá rẻ này sẽ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và sẽ dựa trên nền tảng INGLO. Rall-E sẽ cạnh tranh với Harrier EV khi ra mắt.