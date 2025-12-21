Lý do bất ngờ khiến xe xăng chưa thể bị 'khai tử' 21/12/2025 09:30

(PLO)- Trước sức ép thị trường và sự cạnh tranh gay gắt từ xe điện Trung Quốc, EU và Canada đang có động thái nới lỏng mục tiêu cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong.

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc hủy bỏ kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong mới sau năm 2035. Động thái này xuất hiện sau khi EU vấp phải sức ép ngày càng lớn từ các tập đoàn ô tô hàng đầu và một số quốc gia thành viên.

Đây được xem là bước điều chỉnh đáng kể, nới lỏng định hướng ban đầu của khối này. Cụ thể, EU loại bỏ mục tiêu cứng yêu cầu toàn bộ xe mới bán ra phải là xe không phát thải (zero-emission).

Thay vào đó, các dòng xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid), xe hybrid truyền thống và một số loại xe động cơ đốt trong vẫn được phép lưu hành sau mốc năm 2035.

Bà Joanna Kyriazis, chuyên gia của Clean Energy Canada, nhận định: "Tôi cho rằng EU đang lựa chọn cách tiếp cận thực dụng. Bất kỳ quốc gia nào có ngành công nghiệp ô tô nội địa đều đang phải rà soát lại chính sách để xác định phương án khả thi, hợp lý trong bối cảnh hiện nay".

Hiện tại, áp lực cạnh tranh lớn nhất với ngành ô tô châu Âu đến từ Trung Quốc. Quốc gia này đang giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu về sản xuất và tiêu thụ xe điện.

Các mẫu xe điện Trung Quốc, tiêu biểu như BYD, được phép tiếp cận thị trường châu Âu với mức thuế thấp hơn so với tại Canada và Mỹ. Nhờ đó, xe điện Trung Quốc đã chiếm khoảng 10% tổng doanh số tại châu Âu.

Tương tự EU, Canada cũng quyết định tạm dừng các mục tiêu bắt buộc về doanh số xe điện. Trước đó, nước này yêu cầu toàn bộ xe mới bán ra phải là xe điện vào năm 2035. Việc tạm dừng nhằm giảm bớt sức ép từ căng thẳng thương mại và các rào cản thuế quan đang gia tăng.

Không chỉ EU hay Canada, nhiều "ông lớn" trong ngành công nghiệp ô tô cũng đang âm thầm điều chỉnh chiến lược điện hóa hoàn toàn do nhu cầu thị trường chững lại. Sự trỗi dậy của xe Hybrid: Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới, từ lâu đã theo đuổi chiến lược "đa giải pháp". Hãng này lập luận rằng xe Hybrid (xăng lai điện) phù hợp hơn với hạ tầng hiện tại của nhiều quốc gia hơn là xe thuần điện. Thực tế doanh số cho thấy dòng xe này đang tăng trưởng mạnh trở lại. Cánh cửa cho nhiên liệu tổng hợp (E-fuel): Tại châu Âu, Đức là quốc gia đi đầu trong việc vận động hành lang để EU chấp nhận các loại xe sử dụng nhiên liệu tổng hợp (E-fuel) sau năm 2035. Đây là loại nhiên liệu trung hòa carbon, cho phép giữ lại công nghệ động cơ đốt trong truyền thống mà không gây hại môi trường. Khó khăn về hạ tầng: Ngoài giá thành, lý do lớn khiến người tiêu dùng chưa mặn mà bỏ xe xăng là hệ thống trạm sạc chưa đồng bộ và thời gian sạc còn lâu. Điều này buộc các nhà làm chính sách phải tính toán lại lộ trình để tránh gây sốc cho thị trường.