Điều gì đang xảy ra với ô tô Trung Quốc? 15/12/2025 19:31

(PLO)-Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt với các hãng xe nổi tiếng trên thế giới.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), tại thị trường Trung Quốc, thị phần ô tô của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng lên gần 70% trong 11 tháng năm 2025.

Các thương hiệu xe Đức giữ 12% thị phần, các thương hiệu Nhật Bản chiếm khoảng 10% và các thương hiệu Mỹ gần 6%.

Hãng sản xuất xe sang Ferrari của Ý báo cáo rằng, trong 9 tháng năm 2025, lượng xe xuất xưởng đến Trung Quốc đã giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CAAM, BYD đã vượt qua Volkswagen để trở thành nhà bán xe lớn nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây. BYD hiện là thương hiệu xe bán chạy nhất trong năm nay tại Trung Quốc đối với xe năng lượng mới, bao gồm xe điện và xe hybrid cắm sạc.