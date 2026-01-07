Mitsubishi 'hụt hơi', Toyota Corolla Cross lập kỳ tích doanh số 07/01/2026 12:02

(PLO)- Với doanh số sụt giảm trong năm 2025, Mitsubishi đang đối mặt áp lực cải tiến dòng sản phẩm lỗi thời để giành lại vị thế tại Mỹ.

Dòng sản phẩm hiện tại khiến Mitsubishi mất lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Với ít sản phẩm nổi bật, doanh số nội địa của hãng bị ảnh hưởng nặng nề vào năm ngoái. Tình hình tệ đến mức mẫu Toyota Corolla Cross vốn không quá nổi bật đã bán chạy hơn tất cả mẫu xe Mitsubishi cộng lại.

Doanh số bán của Mitsubishi sụt giảm trên diện rộng. Ảnh: Mitsubishi.



Năm ngoái, Mitsubishi chỉ bán được 94.754 xe tại Mỹ, giảm 13,7% so với mức 109.843 xe của năm 2024. Riêng quý IV-2025, hãng chỉ bán được 21.354 xe, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Doanh số bán của Mitsubishi sụt giảm trên diện rộng

Nhu cầu đối với mẫu xe Mitsubishi Mirage và Outlander giảm đáng kể trong năm 2025. Doanh số Mirage giảm mạnh từ 29.766 chiếc năm 2024 xuống còn 14.577 chiếc vào năm ngoái. Điều này không gây bất ngờ vì mẫu xe này đã ngừng sản xuất tại Mỹ và các đại lý đang thanh lý hàng tồn.

Đáng chú ý là sự sụt giảm của Outlander, mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Bắc Mỹ. Doanh số dòng xe này giảm từ 45.253 chiếc năm 2024 xuống còn 35.895 chiếc năm 2025. Phiên bản Hybrid cắm điện cũng giảm từ 6.975 xuống còn 6.294 chiếc.

Mitsubishi Eclipse Cross đời cũ là điểm sáng duy nhất khi doanh số tăng từ 12.724 chiếc lên 17.508 chiếc trong năm ngoái. Mẫu xe này đặc biệt được ưa chuộng trong quý IV với 5.166 chiếc được bán ra.

Mitsubishi "hụt hơi" so với Corolla Cross

Tổng doanh số của Toyota và Lexus tại Mỹ đạt hơn 1,8 triệu xe vào năm ngoái. Chỉ riêng mẫu Corolla Cross đã bán được 99.798 chiếc, vượt qua tổng doanh số tất cả dòng xe của Mitsubishi cộng lại (94.754 xe).

Bên cạnh đó, các mẫu xe khác của Toyota cũng đạt con số ấn tượng. Mẫu 4Runner đạt 98.805 chiếc, Grand Highlander bán được 136.801 chiếc và RAV4 dẫn đầu với 479.288 chiếc. Ngay cả dòng xe sang Lexus RX cũng tiêu thụ được 113.256 chiếc, cao hơn gần 20% so với tổng doanh số Mitsubishi.

Kỳ vọng vào các mẫu xe mới

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi đang nỗ lực củng cố vị thế tại Mỹ thông qua việc hợp tác với Nissan và Honda. Mục tiêu là chuyển dịch hoạt động sản xuất sang Mỹ thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu từ Nhật Bản.

Mới đây, hãng thông báo với các đại lý về kế hoạch cải tổ sản phẩm. Mitsubishi có thể hồi sinh dòng sedan và mở rộng sang phân khúc xe bán tải, xe chở khách. Dù chi tiết chưa được tiết lộ, ban lãnh đạo khẳng định Bắc Mỹ vẫn là thị trường trọng tâm.