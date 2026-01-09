Bất chấp rào cản thuế quan, thị trường xe điện toàn cầu vẫn tăng trưởng 30% 09/01/2026 08:06

(PLO)- Một nghiên cứu cho thấy tỉ lệ áp dụng xe điện công nghệ mới sẽ tăng 30% trên toàn cầu vào năm 2026.

Theo dự báo của công ty Gartner Inc., tổng cộng 116 triệu xe điện sẽ lưu thông trên toàn cầu vào năm 2026. Con số này bao gồm ô tô, xe buýt, xe tải nhỏ và xe tải hạng nặng.

Thị trường xe điện toàn cầu dự kiến tăng trưởng 30% bất chấp khó khăn. Ảnh: AI.



"Mặc dù Mỹ áp thuế nhập khẩu và nhiều nước bỏ trợ cấp, số lượng xe điện lưu hành dự kiến tăng 30% vào năm 2026", ông Jonathan Davenport, nhà phân tích cấp cao tại Gartner cho biết.

Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm 61% tổng số xe điện toàn cầu. Tỉ lệ sở hữu xe điện lai sạc (PHEV) trên toàn thế giới dự kiến tăng 32% mỗi năm. Khách hàng đánh giá cao sự an tâm khi có động cơ xăng dự phòng trong trường hợp cần thiết.

Xe điện chạy bằng pin (BEV) dự báo tiếp tục chiếm hơn một nửa tổng số xe điện. Tuy nhiên, tỉ lệ khách hàng lựa chọn xe hybrid sạc điện (PHEV) đang ngày càng tăng.

Báo cáo của Gartner cho biết nhu cầu xe điện tại Trung Quốc đã chuyển dịch mạnh mẽ. Mức độ cạnh tranh cao giúp giảm giá thành từ các nhà cung cấp trong nước. Dự báo nhu cầu năm 2026 tại đây sẽ tăng từ 13,4 triệu chiếc lên 16,5 triệu chiếc.

Các kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc cũng giúp thúc đẩy thị trường xe điện Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã can thiệp để giảm mức chiết khấu của các nhà sản xuất và cắt giảm trợ cấp.

Trong khi đó, nhu cầu tại Hoa Kỳ giảm do chính phủ áp thuế nhập khẩu và loại bỏ ưu đãi mua xe điện. Các nhà sản xuất phát triển xe điện chủ yếu để đáp ứng áp lực pháp lý về môi trường. Nhiều chính phủ đã phát tín hiệu sẽ loại bỏ dần phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Xe điện (BEV) tiếp tục chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán xe điện. Tuy nhiên, dự báo của Gartner cho năm 2026 đã điều chỉnh giảm tỉ lệ từ 77% xuống còn 63%, nguyên nhân do tốc độ áp dụng xe điện chậm hơn dự kiến.

Các nhà sản xuất xe điện hàng đầu, bao gồm cả BYD, đã tập trung lại vào việc bán các mẫu xe PHEV. Một phân khúc khác đang phát triển là xe có động cơ xăng cung cấp năng lượng cho máy phát điện để sạc pin. Những chiếc xe mở rộng phạm vi hoạt động này mang lại trải nghiệm lái mượt mà và ổn định hơn.