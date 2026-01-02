Mercedes-Benz cảnh báo chủ xe điện không sạc quá 80% để tránh cháy nổ 02/01/2026 08:35

Nhiều chủ xe Mercedes EV đang lo lắng khi hãng đưa ra cảnh báo không nên sạc pin đến mức tối đa. Thương hiệu Đức hướng dẫn chủ sở hữu một số mẫu SUV điện nhất định chỉ nên sạc ở mức 80% để tránh "sự cố nhiệt".

Nguy cơ đoản mạch pin dẫn đến hỏa hoạn khiến hãng xe Đức phải thông báo thu hồi dòng xe Mercedes-Benz EQB. Ảnh: Mercedes.

Hiện tượng đoản mạch giữa các cell pin có thể dẫn đến hỏa hoạn. Các vụ cháy xe điện thường gây ra hậu quả tàn khốc và cực kỳ khó dập tắt.

May mắn cho Mercedes và các chủ xe, vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến một lượng xe tương đối nhỏ. Chính xác là 169 chiếc, gồm 100 chiếc Mercedes EQB 300 4Matic, 48 chiếc Mercedes EQB 350 4Matic và 21 chiếc Mercedes EQB 250 một động cơ.

Rủi ro từ các dòng xe đời đầu

Dù quy mô đợt này không lớn nhưng vào đầu năm 2025, hãng từng thu hồi hơn 7.000 chiếc SUV tại Mỹ do nguy cơ cháy nổ. Khi đó, Mercedes cũng đưa ra hướng dẫn tương tự về việc không sạc quá 80% cho đến khi cập nhật phần mềm.

Các xe Mercedes EQB bị triệu hồi đợt này thuộc dòng "giai đoạn đầu" (đời 2022-2023). Mercedes khẳng định pin trang bị cho các xe đời sau bền hơn và không nằm trong diện ảnh hưởng.

Chủ xe có thể nhận cảnh báo trên bảng điều khiển nếu nhiệt độ dưới sàn xe tăng cao trong khi lái. Tuy nhiên, xe khi đang đỗ có thể bốc cháy mà không có dấu hiệu cảnh báo nào.

Dù pin đời cũ bị đánh giá là kém bền hơn nhưng Mercedes sẽ không thay pin mới. Thay vào đó, chủ sở hữu sẽ nhận được một bản cập nhật phần mềm tại các trung tâm dịch vụ vào đầu năm 2026.

Phạm vi hoạt động bị cắt giảm

Mẫu Mercedes EQB 350 có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 366 km theo đánh giá của EPA khi sạc đầy. Việc giới hạn mức sạc ở 80% sẽ khiến quãng đường di chuyển giảm xuống còn khoảng 290 km.

Nếu tính cả việc chừa khoảng an toàn để tránh cạn kiệt pin, người dùng thực tế chỉ đi được khoảng 242 km giữa các lần sạc. Điều này buộc chủ xe phải tính toán kỹ lộ trình hoặc chấp nhận chờ đợi tại các trạm sạc trên đường cao tốc.