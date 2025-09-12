Liệu người châu Âu có từ bỏ Mercedes, BMW để chọn một chiếc xe sang Trung Quốc? 12/09/2025 11:21

(PLO)- Thương hiệu Hongqi, nhà sản xuất xe ô tô cao cấp lâu đời nhất của Trung Quốc, vừa chính thức "đổ bộ" vào thị trường châu Âu với một kế hoạch đầy tham vọng.

Theo đó thương hiệu Hongqi ra mắt 15 mẫu xe điện và hybrid mới cho đến năm 2028 tại châu Âu.

Tuy còn xa lạ với phần lớn người tiêu dùng phương Tây, nhưng tại quê nhà, thương hiệu Hongqi (nghĩa là “Cờ đỏ”) là biểu tượng của quyền lực, với những chiếc xe đầu tiên được sản xuất riêng cho các quan chức cấp cao. Đây là một động thái cho thấy tham vọng của Trung Quốc muốn cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn xe sang châu Âu.

Tại triển lãm ô tô Munich mới đây, thương hiệu Hongqi đã giới thiệu mẫu SUV điện cỡ trung EHS5. Mặc dù thiết kế chưa thực sự độc đáo, nhưng EHS5 được xem là "quân bài" tiên phong mở đường cho sự phát triển của thương hiệu này trên khắp lục địa.

Thương hiệu Hongqi đã bắt đầu đặt chân vào một số thị trường châu Âu như Na Uy, Hà Lan và Ba Lan. Mục tiêu đến năm 2028 là mở rộng lên hơn 200 đại lý, song hành cùng một danh mục sản phẩm đồ sộ.

Đặc biệt, thương hiệu Hongqi đã xác nhận hợp tác với hãng xe Trung Quốc Leapmotor để sử dụng nền tảng xe điện cho một số mẫu xe sắp ra mắt, với mẫu xe đầu tiên dự kiến trình làng vào quý IV năm 2026.

Mẫu EHS5 được trang bị pin lithium-ion 85 kWh, cho phạm vi di chuyển lên tới 550 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe có khả năng sạc từ 10-80% chỉ trong 20 phút.

Tuy nhiên, công suất của phiên bản châu Âu vẫn còn là ẩn số. Tại thị trường nội địa, EHS5 có hai phiên bản: dẫn động cầu sau 339 mã lực và dẫn động bốn bánh 610 mã lực. Tuy nhiên, phiên bản tại Trung Quốc sử dụng pin 111 kWh lớn hơn, nên nhiều khả năng phiên bản châu Âu sẽ có công suất thấp hơn.

Sự xuất hiện của thương hiệu Hongqi tại châu Âu, cùng với làn sóng từ các thương hiệu Trung Quốc khác như BYD, Chery, và Changan, không chỉ là câu chuyện về cạnh tranh thương mại, mà còn là một tín hiệu về sự trỗi dậy của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc trên trường quốc tế.