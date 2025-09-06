Công nghệ sạc không dây của Porsche giúp sạc xe như sạc điện thoại 06/09/2025 13:11

(PLO)- Porsche giới thiệu hệ thống sạc không dây cho xe điện Cayenne mới, với công suất sạc lên đến 11kW.

Bạn đã quen thuộc với sạc cảm ứng trên tai nghe hoặc điện thoại, nhưng việc mở rộng công nghệ này lên ô tô không hề đơn giản. Tuy nhiên, tại Triển lãm Ô tô Munich, Porsche đã giới thiệu mẫu xe điện Porsche Cayenne mới, mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị tùy chọn bộ thu sạc không dây Porsche Wireless Charging.

Porsche giới thiệu hệ thống sạc không dây cho xe điện Cayenne mới, với công suất sạc lên đến 11kW. Ảnh: Porsche.



Để sạc xe, chủ sở hữu chỉ cần đặt tấm sạc không dây trên sàn nhà và đỗ xe lên trên. Hệ thống sẽ tự động sạc với công suất lên đến 11kW.

Đây không phải là một ý tưởng mới, BMW đã từng thử nghiệm công nghệ này cách đây vài năm. Tuy nhiên, việc Porsche mở rộng nó cho các dòng xe sản xuất hàng loạt là một bước tiến lớn. Porsche đã thiết kế một tấm đế "một hộp" chứa tất cả các linh kiện, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ điều khiển treo tường.

Để giải quyết vấn đề khoảng cách giữa bộ phận thu ở gầm xe và tấm đế sạc, các kỹ sư của Porsche đã trang bị cho xe khả năng phát hiện sạc và hạ thấp hệ thống treo thích ứng. Sạc không tiếp xúc diễn ra ở khoảng cách từ 10 đến 15 cm.

Hệ thống sạc không dây này cũng là một phần của ứng dụng điện thoại đồng hành của Porsche, cho phép thực hiện các tính năng sạc tiêu chuẩn như điều hòa trước và hẹn giờ khởi hành. Để hỗ trợ đỗ xe đúng vị trí, hệ thống đỗ xe Surround View sẽ có một chế độ xem đặc biệt. Tấm đế sạc cũng được trang bị các biện pháp an toàn, bao gồm cảm biến chuyển động và phát hiện vật thể lạ.

Hiệu suất sạc không dây hiện nay đang là một vấn đề lớn. Mặc dù nhiều công ty tuyên bố đạt hiệu suất từ 95-99%, mục tiêu thực tế dường như chỉ là 90%. Nếu Porsche có thể giải quyết được vấn đề hiệu suất này, đó sẽ là một thành tựu to lớn.

Porsche cho biết Porsche Wireless Charging sẽ ra mắt tại châu Âu sớm nhất là vào năm sau, và sau đó sẽ mở rộng sang các thị trường khác trên thế giới.

Ngoài ra, Porsche cũng giới thiệu lớp ngụy trang huỳnh quang phát sáng bằng điện trên mẫu Cayenne Electric hoàn toàn mới. Thiết kế này bao gồm 25 lớp cực mỏng được tạo thành từ sơn lót dẫn điện, điện cực và vật liệu phát quang điện tử. Ánh sáng được phát ra và điều khiển bằng sự thay đổi điện áp, có thể được kích hoạt khi xe được đỗ trên bệ sạc.

Chiếc xe này sẽ được trưng bày tại sự kiện IAA Mobility ở Munich từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9, trong khi Cayenne Electric sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay.