Ô tô điện Trung Quốc soán ngôi vương của Tesla 03/01/2026 15:20

Theo báo cáo mới phát hành, doanh số bán hàng của Tesla đã sụt giảm đáng kể trong năm 2025, chính thức nhường lại vị trí nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới cho "gã khổng lồ" ô tô Trung Quốc BYD.

Cụ thể, công ty xe điện của tỷ phú Elon Musk đã bàn giao 418.227 xe trong ba tháng cuối năm, nâng tổng doanh số cả năm 2025 lên khoảng 1,64 triệu chiếc. Con số này đánh dấu mức sụt giảm hơn 8% so với năm 2024.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp BYD cho biết đã tiêu thụ được tới 2,26 triệu xe điện thuần túy trong năm qua, nới rộng khoảng cách và khẳng định vị thế thống trị mới trên thị trường toàn cầu.

Sự thụt lùi của Tesla được cho là đến từ nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Đầu tiên là việc chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD tại Mỹ vào đã khiến nhu cầu tiêu dùng chững lại.

Tại châu Âu, công ty vẫn đang chật vật với các rào cản pháp lý liên quan đến công nghệ tự lái, khiến đà tăng trưởng bị kìm hãm.

Ngược lại, BYD, tiền thân là một công ty sản xuất pin thành lập năm 1995, đã tận dụng triệt để lợi thế tại thị trường Trung Quốc, thị trường năng lượng mới lớn nhất thế giới, đồng thời mở rộng mạnh mẽ sang Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu.

Giới phân tích nhận định năm 2026 sẽ là một năm đầy thách thức để Tesla tìm lại vị thế trong bối cảnh cuộc đua về giá và công nghệ với các đối thủ Trung Quốc ngày càng trở nên khốc liệt.