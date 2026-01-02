Ô tô Trung Quốc đang thắng thế xe Nhật 02/01/2026 09:33

Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh vị trí nhà sản xuất ô tô có doanh số cao nhất thế giới vào năm 2025, lần đầu tiên vượt mặt Nhật Bản.

Các chuyên gia dự báo rằng tập đoàn Geely sẽ nối bước BYD để ghi danh vào danh sách 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất toàn cầu.

Báo cáo từ Nikkei China cho biết các thương hiệu Trung Quốc sẽ bán được 27 triệu xe mới trên toàn cầu trong năm 2025, vượt qua con số dự kiến 25 triệu xe của Nhật Bản.

Bất chấp những tranh cãi về thuế nhập khẩu ô tô tại cả Châu Âu và Hoa Kỳ, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc vẫn đang trên đà phá vỡ thế độc tôn ở vị trí dẫn đầu mà Nhật Bản đã nắm giữ suốt nhiều thập kỷ.

Doanh số tại thị trường nội địa sẽ chiếm khoảng 70% tổng lượng xe của các thương hiệu Trung Quốc, trong khi xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 7 triệu xe.

S&P Global Mobility chỉ ra sự tăng trưởng doanh số đáng kể của các thương hiệu Trung Quốc tại Đông Nam Á, cùng với đó là mức tăng kỷ lục tại Châu Phi và Trung Mỹ.

Sự tăng trưởng xuất khẩu này bắt nguồn từ tình trạng dư cung xe mới tại Trung Quốc, dẫn đến việc giảm giá mạnh và lợi nhuận thấp hơn, khiến xuất khẩu trở thành giải pháp then chốt để giải quyết hàng tồn kho.