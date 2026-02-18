Trung Quốc cấm bán xe hơi dưới giá vốn để ngăn cuộc chiến giá cả 18/02/2026 13:10

Các cơ quan quản lý đã cấm bán xe dưới giá thành, đúng lúc người mua chờ đợi các chương trình giảm giá vào năm 2026.

Lệnh cấm mới có thể chấm dứt hoàn toàn thị trường xe hơi giá rẻ tại Trung Quốc. Ảnh: Carscoops.

Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giá cả giữa các hãng xe sau khi doanh số giảm trong tháng đầu năm. Trong động thái quyết liệt nhất, chính phủ sẽ áp mức giá trần đối với giá bán xe.

Các hướng dẫn mới từ Cục Quản lý Thị trường Nhà nước nghiêm cấm doanh nghiệp định giá dưới mức chi phí sản xuất. Quy định này nhằm ngăn chặn mục đích độc chiếm thị trường và loại bỏ cạnh tranh.

Theo Hiệp hội các nhà phân phối ô tô Trung Quốc, cuộc chiến giá cả gây thiệt hại sản lượng tới 471 tỉ nhân dân tệ (68 tỉ USD) trong ba năm qua. Doanh số trên thị trường giảm nhanh nhất trong gần hai năm vào tháng 1, mức giảm 19,5% so với cùng kỳ.

Theo CTV News, doanh số bán hàng từ tháng 12-2025 đến tháng 1 năm nay giảm mạnh 36%. Con số này tương đương mức giảm từ 2,2 triệu chiếc xuống còn 1,4 triệu chiếc.

Một số nhà phân tích dự báo nhu cầu tiêu thụ xe mới tại Trung Quốc sẽ giảm khoảng 3% trong năm nay. Tuy nhiên, các hãng xe có thể bù đắp bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu. Ví dụ, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu 1,3 triệu xe điện và xe hybrid cắm điện, tăng mạnh so với năm ngoái.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cảnh báo các công ty vi phạm có thể đối mặt rủi ro pháp lý đáng kể. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa tiết lộ các biện pháp trừng phạt cụ thể.

Lệnh cấm định giá thấp hơn chi phí không phải biện pháp duy nhất để dập tắt cuộc chiến giá cả. Sự giám sát chặt chẽ của chính phủ khiến nhiều hãng xe giảm chu kỳ thanh toán cho nhà cung cấp từ 300 ngày xuống dưới 60 ngày.

Báo cáo của South China Morning Post cho thấy nhiều hãng xe thường kéo dài chu kỳ thanh toán để giữ dự trữ tiền mặt. Nguồn tiền này được dùng để đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển. Sự giám sát mới đang thay đổi cục diện này.

“Kết quả cho thấy sự can thiệp của chính phủ đã có hiệu quả. Các tập đoàn ô tô lo sợ hình phạt nặng nếu không tuân thủ yêu cầu của chính quyền,” ông Chen Jinzhu, Giám đốc điều hành Shanghai Mingling Auto Service, cho biết. “Nếu không trì hoãn thanh toán cho nhà cung cấp, họ sẽ không đủ tiền mặt để duy trì cuộc chiến giảm giá”.