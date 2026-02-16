Ô tô Trung Quốc thay đổi thứ quan trọng này 16/02/2026 17:02

(PLO)-Tính chất an toàn được đặt ngày càng cao cho ô tô Trung Quốc.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới nhằm bảo vệ người lái khỏi chấn thương do cơ cấu lái.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn này đã loại bỏ các nội dung kỹ thuật liên quan đến vô lăng kiểu nửa vòng (Yoke steering), một động thái cho thấy sự thận trọng của cơ quan quản lý đối với các thiết kế vô lăng không truyền thống.

Theo tiêu chuẩn mới, vô lăng kiểu nửa vòng đối mặt với những rào cản tuân thủ gần như không thể vượt qua.

Cụ thể, quy định yêu cầu thử nghiệm va đập tại 10 điểm cụ thể trên vành vô lăng, bao gồm điểm giữa của khu vực yếu nhất và điểm giữa của khu vực không được hỗ trợ ngắn nhất.

Đối với vô lăng Yoke vốn khuyết phần nửa trên, các điểm thử nghiệm trọng yếu này đơn giản là không tồn tại, khiến chúng không cách nào đáp ứng được quy trình kiểm tra quốc gia.

Số liệu thống kê tai nạn được trích dẫn bởi Autohome cho thấy 46% chấn thương của người lái bắt nguồn từ cơ cấu lái. Vô lăng tròn truyền thống cung cấp diện tích đệm lớn khi người lái lao về phía trước. Ngược lại, vô lăng nửa vòng khiến cơ thể dễ bị trượt qua vô lăng trong các vụ va chạm thứ cấp, làm tăng vọt nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, an toàn túi khí cũng là một mối lo ngại lớn. Tiêu chuẩn mới nghiêm cấm các vật thể cứng như mảnh nhựa hoặc kim loại văng về phía người ngồi khi túi khí bung.

Với hình dạng bất đối xứng và cấu trúc giá đỡ phức tạp, vô lăng Yoke tạo ra các kiểu vỡ khó dự đoán, rất khó để thẩm định độ an toàn qua các bài kiểm tra camera tốc độ cao.

Ngoài các rào cản pháp lý, người dùng cũng báo cáo nhiều khó khăn khi sử dụng vô lăng Yoke trong đời sống hàng ngày.

Không giống xe đua Công thức 1 có tỷ số truyền lái cực thấp, xe thương mại đòi hỏi người lái phải xoay vô lăng nhiều vòng khi quay đầu hoặc đỗ xe. Người dùng gặp khó khăn khi điều khiển bằng một tay và thường xuyên chạm nhầm vào màn hình bảng điều khiển.