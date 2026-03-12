Giá xăng neo cao, xe điện có đang 'đe dọa' thị phần xe máy Honda? 12/03/2026 16:08

(PLO)-Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh bán lẻ mảng xe máy và ô tô trong tháng 2-2026.

Trong tháng 2-2026, doanh số bán lẻ xe máy của Honda Việt Nam đạt 156.779 xe, giảm 19,6% so với cùng kỳ tháng 2-2025. Sự sụt giảm này phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường trong giai đoạn đầu năm.

Tính theo năm tài chính 2026 (từ tháng 4-2025 đến tháng 3-2026), tổng doanh số cộng dồn của mảng xe máy đạt 2.020.888 xe, chỉ giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với hoạt động bán lẻ trong nước, mảng xuất khẩu của Honda Việt Nam cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung. Trong tháng 2, tổng sản lượng xuất khẩu xe máy nguyên chiếc đạt 19.968 xe.

Theo giới phân tích, nếu chỉ nhìn vào con số giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước (tháng 2-2025), có thể thấy thị trường đang gặp khó khăn nhất thời.

Tháng 2 thường rơi vào giai đoạn sau Tết Nguyên đán, thời điểm sức mua xe máy tại Việt Nam luôn thấp nhất trong năm.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, sức ép có thể lớn hơn với xe máy Honda khi giá xăng đang dao động quanh mức cao do ảnh hưởng từ eo biển Hormuz, khiến người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu hoặc chuyển dịch sang các dòng xe điện.