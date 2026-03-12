Giá xăng tăng, nhưng giá xe điện ngày càng rẻ 12/03/2026 10:22

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty nghiên cứu thị trường KBB (Mỹ) cho biết người mua ô tô mới tại Mỹ đã phải chi trả trung bình 49.353 USD trong tháng 2, mức giá này cao hơn 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng đáng kể so với xu hướng thông thường.

Trong suốt ba năm qua, mức tăng giá trung bình hàng tháng so với cùng kỳ năm trước thường chỉ ở mức 0,9%.

Điều đáng nói là sự gia tăng này diễn ra ngay cả khi các đại lý và nhà sản xuất ô tô đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, với mức giảm giá trung bình tăng từ 6,5% trong tháng 1 lên 6,9% vào tháng 2.

Nguyên nhân chính khiến giá giao dịch thực tế tăng cao bắt nguồn từ việc giá niêm yết của xe mới đã vọt lên mức 51.440 USD, tương đương mức tăng 3,5%.

Sự kết hợp giữa các rào cản về thuế quan, việc các nhà sản xuất ngừng sản xuất các dòng xe giá rẻ và xu hướng lựa chọn các dòng xe sang trọng của người Mỹ đã đẩy giá niêm yết lên cao đến mức ngay cả những khoản chiết khấu lớn cũng không thể ngăn được đà tăng trưởng giá so với năm trước.

Ngược lại với xu hướng chung, thị trường xe điện lại ghi nhận sự sụt giảm về giá khi mức giá trung bình giảm 1,4% so với năm ngoái, đạt khoảng 55.300 USD.

Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp việc chính sách hỗ trợ liên bang trị giá 7.500 USD đã kết thúc vào mùa thu năm ngoái.

Tại Mỹ, xe điện hiện chiếm khoảng 8% tổng lượng xe bán ra, thấp hơn mức trung bình 25% của toàn cầu.

Các nhà sản xuất ô tô đang phải đối mặt với tình trạng tồn kho lớn do những kế hoạch sản xuất trước đó dựa trên các gói hỗ trợ của chính phủ, dẫn đến việc họ phải đẩy mạnh giảm giá để kích cầu.

Kết quả là người mua xe điện hiện nay đang nhận được mức chiết khấu trung bình lên tới 14,2% so với giá niêm yết, một nỗ lực của các hãng xe nhằm cân bằng lại cung và cầu trên thị trường xe xanh tại quốc gia có thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới này.