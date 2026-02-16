Ô tô Toyota đang biến từ chiếc xe nhàm chán sang đầy hấp dẫn 16/02/2026 13:02

Nhiều năm trước, có ai đó đã thẳng thừng nói với Akio Toyoda, CEO Toyota rằng ô tô Toyota Lexus thật nhàm chán.

Thay vì tự ái, người kế nghiệp của tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới đã biến lời chỉ trích đó thành một lời thề cá nhân.

Ông quyết tâm chứng minh cả thế giới đã sai bằng cách dẫn dắt Toyota bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của cảm xúc và tốc độ.

Dưới biệt danh Morizo khi ngồi sau tay lái, CEO Akio Toyoda đã thực hiện đúng lời hứa Toyota sẽ không còn làm ra những chiếc xe vô hồn.

Dù hãng vẫn sản xuất những mẫu xe phổ thông bền bỉ, nhưng không ai có thể ngờ rằng Toyota hiện nay lại sở hữu danh mục xe thể thao ấn tượng nhất trong số các nhà sản xuất Nhật Bản.

Dù nhiệm kỳ CEO đã kết thúc, Akio Toyoda vẫn giữ ghế Chủ tịch và tiếp tục lan tỏa tầm ảnh hưởng với tôn chỉ không còn xe nhàm chán. Ông không chỉ tạo ra các mẫu xe đua mà còn thúc đẩy việc cải thiện cảm giác lái cho cả những dòng xe phổ thông.

Dưới đây là 5 mẫu xe tiêu biểu mang đậm dấu ấn và con dấu phê duyệt của Morizo:

1. Lexus LFA: Tuyệt tác từ sự kiêu hãnh

LFA không chỉ là một chiếc xe, mà chứng minh sự khác biệt cho những ai dám gọi Lexus là tẻ nhạt. Đây là dự án đầy đam mê với khung gầm sợi carbon và khối động cơ V10 4.8L do Yamaha tinh chỉnh.

Tiếng động cơ của LFA được ví như một bản giao hưởng cơ khí mà chưa mẫu Lexus nào trước hay sau đó có thể tái hiện. Dù có giá bán lên tới 375.000 USD, Toyota vẫn chịu lỗ trên mỗi chiếc xe bán ra, nhưng giá trị biểu tượng mà nó để lại là vô giá.

2. Toyota GT 86: Thể thao cho mọi nhà

Nếu LFA là đỉnh cao xa xỉ, thì GT 86 là cách Toyota đưa niềm vui lái xe đến với đại chúng. Kế thừa tinh thần của huyền thoại AE86, mẫu xe này không chạy đua về thông số mã lực mà tập trung vào sự linh hoạt của khung gầm và cảm giác lái thuần chất.

Hiện đã bước sang thế hệ thứ hai với tên gọi GR 86, đây vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai mới bắt đầu bước chân vào thế giới xe thể thao dẫn động cầu sau.

3. Toyota Yaris GRMN: Tiền thân của một quái kiệt

Trước khi thế giới phát sốt với GR Yaris, chúng ta đã có Yaris GRMN (viết tắt của Gazoo Racing tuned by the Meister of the Nürburgring). Được phát triển dựa trên nền tảng xe đua rally, mẫu xe này chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho những chiến thắng vang dội của Toyota tại các giải đua thế giới, đồng thời mở đường cho sự ra đời của những chiếc hatchback hiệu năng cao sau này.

4. Toyota GR Supra: Sự hồi sinh của một huyền thoại

Mặc dù có nhiều tranh cãi về việc chia sẻ nền tảng với BMW, nhưng không thể phủ nhận GR Supra là một chiếc xe thể thao xuất sắc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật Đức và tinh chỉnh của Toyota đã tạo ra một mẫu xe có khả năng vận hành sắc lẹm. Dù mẫu xe này sẽ kết thúc sản xuất vào tháng tới, nó đã hoàn thành sứ mệnh đưa cái tên Supra trở lại vị thế vốn có trong lòng người hâm mộ và trên các đường đua tại Nhật Bản.

5. Toyota GR Corolla: Lời đáp trả đanh thép

Để bù đắp việc không mang GR Yaris đến Bắc Mỹ, Toyota đã chế tạo riêng mẫu GR Corolla. Với hệ dẫn động bốn bánh và khối động cơ 3 xi-lanh mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Toyota có một đối thủ thực thụ đủ sức đối đầu sòng phẳng với Honda Civic Type R và Volkswagen Golf R. Chiếc xe này đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh thực dụng của dòng Corolla để khoác lên mình bộ cánh của một mẫu xe hiệu năng cao thực thụ.