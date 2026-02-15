Một hãng ô tô quen thuộc với người Việt vừa cam kết đưa ra 5 mẫu xe giá rẻ 15/02/2026 15:56

(PLO)-Để cạnh tranh với ô tô Trung Quốc, hãng xe Mỹ vừa khẳng định với người dùng giá xe sẽ rẻ.

Trong một nỗ lực nhằm giành lại thị phần và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ từ Trung Quốc, Ford vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng: đưa các dòng xe giá cả phải chăng trở lại dây chuyền sản xuất, bao gồm ít nhất 5 mẫu xe mới có mức giá dưới 40.000 USD.

Mặc dù Ford vốn nổi danh với các dòng xe tải hạng nặng như F-Series hay SUV cỡ lớn như Explorer, nhưng hãng đang bắt đầu dịch chuyển sang một hướng đi hoàn toàn mới.

Đây là một phần trong kế hoạch kinh doanh "Ford+". Nhà sản xuất ô tô Mỹ cam kết sẽ lấp đầy các nhà máy tại Mỹ bằng những mẫu xe mới có mức giá dễ tiếp cận trong vài năm tới.

Ông Andrew Frick, Chủ tịch Ford Blue và Model e, tiết lộ rằng danh mục xe giá rẻ này sẽ rất đa dạng, bao gồm cả sedan, xe tải, SUV và xe van. Đặc biệt, tất cả sẽ là những dòng xe hoàn toàn mới, không sử dụng lại những tên gọi cũ trong danh mục hiện tại của hãng.

Dẫn đầu làn sóng này sẽ là một mẫu xe tải điện cỡ trung, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Mặc dù các mẫu xe còn lại vẫn nằm trong vòng bí mật, Ford đã xác nhận sẽ có một mẫu sedan 4 cửa truyền thống, phân khúc vốn đã bị hãng bỏ trống tại thị trường Mỹ kể từ khi khai tử dòng Fusion vào năm 2020.

Hiện tại, ngoài Mustang, Ford không còn mẫu xe con nào khác tại quê nhà ngoài SUV và xe tải.

Về hệ truyền động, mặc dù Ford chưa khẳng định cụ thể cho từng mẫu, nhưng dựa trên các tuyên bố của ban lãnh đạo, nhiều khả năng chúng sẽ được điện hóa theo nhiều hình thức khác nhau, từ xe thuần điện (EV) cho đến hybrid.

Nền tảng xe điện vạn năng (Universal EV Platform - UEV) mới của hãng được giới thiệu là có đủ sự linh hoạt để ứng dụng cho mọi loại hình phương tiện.

CEO Jim Farley mới đây cũng đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về nguyên mẫu xe tải điện cỡ trung đang được phát triển. Ông khẳng định nền tảng UEV mới là một trong những dự án táo bạo và quan trọng nhất trong lịch sử Ford, đồng thời nhấn mạnh sự đổi mới của người Mỹ là cách Ford cạnh tranh và chiến thắng Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới.

Theo các thông báo trước đó, mẫu xe tải điện cỡ trung của Ford sẽ có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD, mang lại không gian rộng rãi hơn một chiếc Toyota RAV4 và có chi phí sở hữu thấp hơn cả Tesla Model Y.

Đây được xem là một bước đi chiến lược trong bối cảnh tiêu chuẩn về xe giá rẻ của người tiêu dùng đang thay đổi mạnh mẽ theo thời gian.