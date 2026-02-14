Một đại lý ô tô Toyota vừa làm chuyện lạ lùng này 14/02/2026 11:31

(PLO)-Đại lý ô tô Toyota đang chào bán một chiếc xe khiến nhiều người ngạc nhiên.

Mới đây, tại một đại lý Toyota ở Perth (Australia), chiếc xe đắt nhất hiện đang được trưng bày không phải là siêu xe Tundra mà là một chiếc Lamborghini Huracan đã qua sử dụng.

Theo thông tin niêm yết trên website của đại lý này, chiếc Huracan đời 2017 này đang được chào bán với mức giá lên tới 389.899 USD (khoảng hơn 9,7 tỉ đồng).

Sự xuất hiện của một siêu xe nước Ý tại showroom của thương hiệu xe phổ thông Nhật Bản đã thu hút sự chú ý lớn.

Dù chưa có xác nhận chính thức về việc liệu có khách hàng nào đã đổi siêu xe lấy một chiếc Toyota hay không, nhưng việc mua bán này được thực hiện thông qua Canning Vale Toyota, một thành viên của tập đoàn MyMoto với mạng lưới khoảng 50 cơ sở, bao gồm cả các đơn vị kinh doanh xe độc lạ.

Chiếc Lamborghini Huracan này thuộc biến thể LP610-4, mới chỉ lăn bánh được 34.201 km.

Xe sở hữu khối động cơ xăng V10 5.2L mạnh mẽ, sản sinh công suất 449kW và mô-men xoắn 560Nm.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vỏn vẹn 3,2 giây.

Được biết, ở thời điểm mua mới vào năm 2017, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 428.200 USD chưa bao gồm các tùy chọn và chi phí lăn bánh.

Đáng chú ý, mức giá của chiếc Lamborghini này hoàn toàn áp đảo danh mục xe mới tại đại lý.

Hiện mẫu xe Toyota đắt nhất đang có sẵn là chiếc Tundra Platinum cũng chỉ có giá khoảng 172.990 USD, chưa bằng một nửa so với giá trị của chiếc siêu xe cũ đang được rao bán.

Trên biển số của chiếc Lamborghini, đại lý cũng không quên đính kèm dòng chữ "có hỗ trợ trả góp" để thu hút những dân chơi muốn sở hữu siêu phẩm này.