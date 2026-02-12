Lý do nhiều hãng ô tô phải cất gọn màn hình cảm ứng 12/02/2026 10:21

(PLO)-Việc nhồi nhét các chức năng lên màn hình cảm ứng trên ô tô đã từng tạo ra sự phấn khích cho người dùng.

Nhiều người lầm tưởng rằng khi mời ông Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, người tạo ra hình dáng chiếc iPhone, tham gia thiết kế nội thất ô tô, kết quả sẽ là một khoang lái tràn ngập màn hình như Tesla. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn ngược lại.

Ông Jony Ive, thông qua tập đoàn sáng tạo LoveFrom, vừa hợp tác với Ferrari để thiết kế nội thất cho mẫu xe điện mới mang tên Luce. Dù Ferrari Luce vẫn có màn hình, nhưng điểm nhấn của khoang lái lại là hệ thống các nút gạt, vòng xoay, công tắc và núm vặn vật lý đầy tinh xảo.

Chia sẻ với tạp chí Autocar, Jony Ive khẳng định màn hình cảm ứng là công nghệ sai lầm nếu được chọn làm giao diện điều khiển chính trên ô tô, bất chấp việc thiết kế iPhone của ông từng làm bùng nổ xu hướng cảm ứng trên toàn cầu.

Ông giải thích: "Chúng tôi phát triển cảm ứng cho iPhone để giải quyết một bài toán cụ thể, biến một thiết bị trở thành máy tính, máy đánh chữ hay máy ảnh cùng lúc thay vì để các phím bấm cố định.

Nhưng với ô tô, tôi chưa bao giờ mơ đến việc dùng cảm ứng cho các bộ điều khiển chính, vì nó buộc tài xế phải rời mắt khỏi mặt đường".

Theo ông Ive, việc các hãng xe loại bỏ nút bấm để đưa mọi thứ lên màn hình khổng lồ phần lớn là do chạy theo thời trang và xu hướng kỹ thuật số. Ông cho rằng các công ty đang rơi vào cuộc đua màn hình năm sau phải lớn hơn năm trước mà quên đi tính an toàn và trải nghiệm thực tế.

Hiện nay, Tesla đang dẫn đầu xu hướng cực đoan này khi đưa cả cần số, bảng đồng hồ tốc độ và nút mở ngăn chứa đồ lên màn hình.

Phong cách tối giản này đã truyền cảm hứng cho hàng loạt thương hiệu xe Trung Quốc, cũng như các ông lớn như Ford hay BMW với những màn hình kéo dài từ cột này sang cột kia của xe.

Ngược lại, nội thất của Ferrari Luce được thiết kế để đại đa số các giao diện là vật lý. Mỗi công tắc trên xe được chế tác để mang lại cảm giác chạm khác biệt hoàn toàn, giúp tài xế có thể điều khiển bằng xúc giác mà không cần nhìn.

Thậm chí, màn hình cảm ứng nhỏ gọn trên chiếc Luce còn được gắn trên khớp cầu để xoay linh hoạt và có điểm tựa tay giúp thao tác dễ dàng hơn.

Xu hướng Shy Tech: Khi các nút bấm quay trở lại

Ferrari không đơn độc trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của màn hình. Audi mới đây cũng ra mắt mẫu 2025 Concept C, đánh dấu sự trở lại của lối thiết kế nội thất đơn giản hóa.

Hãng xe Đức gọi đây là công nghệ Shy Tech (công nghệ ẩn). Điểm nhấn là màn hình cảm ứng 10.4 inch có thể gấp gọn vào bảng táp-lô khi không sử dụng, thay vì hiển thị rực rỡ và choán hết tầm nhìn như trên các dòng xe của Geely hay nhiều thương hiệu xe điện mới.

Audi cũng đang dần mang các công tắc vật lý trở lại để thay thế cho các phím cảm ứng điện dung – vốn bị nhiều người dùng phàn nàn là khó sử dụng và thiếu chính xác.

Sự chuyển dịch này cho thấy một bước ngoặt trong ngành công nghiệp ô tô. Sau thời kỳ hưng phấn với công nghệ số, các hãng xe hạng sang đang ưu tiên sự an toàn và cảm giác điều khiển thực thụ hơn là những màn hình hào nhoáng.