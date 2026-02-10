Người Việt sẽ thích thú dòng xe không tốn xăng này của ô tô Toyota 10/02/2026 15:51

Hãng ô tô Toyota vừa chính thức xác nhận sự trở lại của dòng xe Toyota Highlander, nhưng trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Phiên bản 2027 sẽ không còn sử dụng động cơ đốt trong mà trở thành một chiếc SUV thuần điện (BEV), và hệ dẫn động bốn bánh (AWD) với 3 hàng ghế. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe mới nhiều khả năng sẽ sở hữu hệ truyền động hai mô-tơ mạnh mẽ.

Từng có nhiều dự đoán cho rằng phiên bản thương mại này sẽ mang tên bZ5X. Tuy nhiên, việc giữ lại cái tên Highlander cho thấy một bước chuyển chiến lược của Toyota dần rời bỏ hệ thống đặt tên bZ (Beyond Zero) vốn khó nhớ để quay lại với những nhãn hiệu truyền thống đã làm nên tên tuổi của hãng.

Cách tiếp cận này đang trở thành xu hướng chung trong ngành xe điện. Ví dụ, Volkswagen cũng đang có kế hoạch dùng lại những cái tên quen thuộc như Polo hay Tiguan cho các dòng xe điện tương lai. Đối với Toyota, đây là bước đi logic sau khi mẫu bZ4X nhận được phản ứng không mấy mặn mà từ thị trường.

Việc sử dụng danh xưng Highlander giúp đơn giản hóa bài toán marketing. Kinh doanh một chiếc xe điện dưới một cái tên vàng đã được bảo chứng qua nhiều thập kỷ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc quảng bá một cụm từ viết tắt hoàn toàn mới, ngay cả khi về mặt kỹ thuật, chiếc SUV điện này gần như không có điểm chung nào với nguyên mẫu Highlander truyền thống.