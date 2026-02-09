Tại nơi này, chạy ô tô ra đường sẽ bị thu gần 1.500 đồng cho 1 km 09/02/2026 16:27

(PLO)-Bang California tại Mỹ đang dự định thu thuế trên quãng đường người dân chạy ô tô di chuyển.

Mới đây, bang California thông qua dự luật áp dụng thuế số dặm (mileage tax). Dù chưa chính thức ban hành mức thuế, dự luật này sẽ cấp ngân sách cho Ủy ban Giao thông vận tải California nghiên cứu về mức phí và phương pháp thu tiền. Báo cáo kết quả dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1-1-2027.

Theo tính toán sơ bộ, mức phí có thể dao động từ 2 đến 9 xu cho mỗi dặm, tương đương 316-1.420 đồng/km.

Với quãng đường lái xe trung bình khoảng 11.400 dặm/năm của người dân California, mỗi tài xế ô tô có thể phải chi trả thêm từ 228 USD đến hơn 1.026 USD/năm.

Chính quyền bang California đưa ra đề xuất này trong bối cảnh ngân sách đang thâm hụt gần 3 tỉ USD, đồng thời nguồn thu từ thuế xăng dầu sụt giảm do xu hướng chuyển sang xe điện (EV) và ô tô hybrid.

Để tính toán mức thuế, chính quyền có thể phải thiết lập một hệ thống giám sát và cơ sở dữ liệu khổng lồ để theo dõi lịch trình di chuyển hàng ngày của từng chiếc ô tô.