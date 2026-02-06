Ô tô siêu nhỏ có thể thay thế hoàn toàn xe máy? 06/02/2026 09:07

Giữa biển xe SUV và bán tải hai cầu tràn ngập các cung đường tại Úc, sự xuất hiện của một chiếc hatchback cỡ nhỏ hay sedan nay đã trở thành hàng hiếm.

Theo dữ liệu mới nhất từ Phòng Công nghiệp ô tô Liên bang Úc, phân khúc xe siêu nhỏ (micro car) đang đối mặt với tương lai bất định và có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2035 nếu đà sụt giảm hiện tại không thay đổi.

Kể từ khi phân khúc xe siêu nhỏ được chính thức phân loại vào năm 2014, doanh số bán ra đã sụt giảm hơn 50%. Cách đây hơn 10 năm, thị trường ghi nhận 15.828 xe được bán ra trong năm, nhưng con số này đã giảm trung bình khoảng 750 chiếc mỗi năm.

Dù năm 2025 từng nhen nhóm hy vọng về một sự hồi sinh với mức tăng trưởng gần 20% (đạt 7.577 xe), nhưng bước sang đầu năm 2026, thực tế lại vô cùng phũ phàng.

Doanh số tháng 1-2026 đã giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng quay lưng của người tiêu dùng Úc với những dòng xe tí hon vẫn đang tiếp diễn.

Một trong những lý do khiến phân khúc này trở nên mong manh là sự rút lui của các nhà sản xuất.

Từ 9 mẫu xe cạnh tranh vào năm 2014, hiện nay thị trường chỉ còn lại hai cái tên duy nhất Fiat Abarth 500 và Kia Picanto.

Trong đó, mẫu xe đến từ Hàn Quốc gần như thâu tóm toàn bộ thị trường khi chiếm tới 95,4% thị phần phân khúc trong tháng 1 vừa qua.

Ông Roland Rivero, Trưởng bộ phận hoạch định sản phẩm của Kia Australia, cũng phải thừa nhận người Úc vẫn ưu tiên những chiếc ô tô cỡ lớn.