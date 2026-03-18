Vì sao ô tô Toyota dễ bị đánh cắp? 18/03/2026 09:56

Cảnh sát bang Victoria (Úc) vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng sau khi thu giữ hơn 800 thiết bị sao chép chìa khóa (key cloning) trong năm qua.

Công nghệ này chính là thủ phạm đứng sau làn sóng trộm cắp ô tô đang dâng cao, với ước tính khoảng 30 chiếc xe bị đánh cắp mỗi ngày tại bang này bằng phương pháp sao chép mã khóa.

Thống kê cho thấy, trung bình cứ 3 vụ trộm xe thì có 1 vụ liên quan đến công nghệ sao chép.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Victoria ghi nhận khoảng 90 vụ trộm hoặc cố ý trộm xe mỗi ngày, cao gấp đôi so với bang láng giềng New South Wales.

Cảnh sát xác nhận sự gia tăng đột biến này trùng khớp hoàn toàn với thời điểm các băng nhóm tội phạm bắt đầu sử dụng các thiết bị giả lập chìa khóa để vô hiệu hóa hệ thống an ninh hiện đại của xe.

Dựa trên dữ liệu điều tra, cảnh sát đã liệt kê danh sách các dòng xe có tỉ lệ bị mất trộm bằng công nghệ cao nhiều nhất, bao gồm: Holden Commodore, Toyota LandCruiser, Toyota Corolla, Toyota HiLux, Toyota RAV4 và Subaru Impreza. Trong đó, chiếc Holden Commodore đời 2016 dẫn đầu danh sách xe bị mất trộm nhiều nhất năm 2025.

Các thiết bị sao chép này thường kết nối trực tiếp vào cổng chẩn đoán lỗi (OBD) dưới bảng điều khiển của xe. Kẻ trộm lợi dụng chức năng vốn dành cho thợ máy để ghi đè hệ thống an ninh và lập trình chìa khóa mới chỉ trong vài giây. Những dòng xe sử dụng nút bấm khởi động (Push-button start) được đánh giá là dễ bị tổn thương nhất.

Dấu hiệu nhận biết điển hình của phương thức này là chiếc xe đột ngột biến mất khỏi đường phố hoặc bãi đỗ mà không hề có dấu hiệu cạy phá, đột nhập hay xô xát. Nhiều chủ xe bàng hoàng báo tin cho cảnh sát rằng họ vẫn đang cầm chìa khóa trong tay nhưng xe thì đã không còn.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Cảnh sát Victoria khuyến cáo chủ xe, đặc biệt là các dòng xe Toyota đời mới, nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung như lắp đặt khóa cổng OBD để ngăn chặn việc kết nối thiết bị lạ. Sử dụng khóa vô lăng vật lý để kéo dài thời gian đột nhập của kẻ trộm. Ưu tiên đậu xe trong gara hoặc những khu vực có rào chắn thay vì để ngoài lề đường.