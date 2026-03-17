Điều gì đang xảy ra với ô tô Honda? 17/03/2026 10:25

Trong một động thái gây kinh ngạc cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu vào tháng 3-2026, Honda, biểu tượng của sự bền bỉ và tinh hoa kỹ thuật Nhật Bản đã đột ngột tuyên bố hủy bỏ gần như toàn bộ các dự án xe điện (EV) trọng điểm.

Quyết định này đánh dấu bước rút lui đầy kịch tính khỏi lộ trình đầy tham vọng mà hãng từng trình diễn tại CES 2024 và 2025, nơi các mẫu concept thuộc dòng Honda 0 Series, từng chiếm trọn tâm điểm.

Thay vì tiến về tương lai thuần điện, Honda đang phải gồng mình gánh chịu những tổn thất tài chính chưa từng có và quay trở lại với những gì họ làm tốt nhất xe Hybrid và động cơ đốt trong.

Những con số biết nói và thực tế khắc nghiệt

Theo báo cáo từ Financial Times và Mashable, Honda đang thực hiện việc xóa sổ khoản chi phí tái cấu trúc khổng lồ lên tới 15,7 tỉ USD liên quan đến việc hủy bỏ các mẫu xe Honda 0 Series Saloon, SUV và mẫu Acura RSX thuần điện.

Sau khi ghi nhận mức thâm hụt 1,7 tỉ USD chỉ trong ba quý vừa qua, hãng dự kiến sẽ chịu mức lỗ ròng kỷ lục cho cả năm tài chính này.

Để thể hiện trách nhiệm, một số giám đốc điều hành đã tự nguyện hoàn trả tới 30% thù lao của mình.

Honda chỉ ra một cơn bão hoàn hảo gồm nhiều yếu tố bất lợi khiến họ không thể tiếp tục cuộc chơi xe điện.

Đó là người tiêu dùng toàn cầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt với xe thuần điện nhanh hơn dự kiến.

Các mức thuế trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Trump đối với xe nhập khẩu, phụ tùng và nguyên liệu thép, nhôm đã tiêu tốn của các hãng xe khoảng 35,4 tỉ USD kể từ năm 2025.

Các nhà sản xuất xe điện mới từ Trung Quốc đã vượt mặt các thương hiệu di sản về cả giá thành lẫn công nghệ phần mềm (SDV).

Honda thừa nhận họ không thể cung cấp những sản phẩm có giá trị tương xứng với số tiền khách hàng bỏ ra so với các đối thủ mới vốn có chu kỳ phát triển sản phẩm cực ngắn.

Bài học từ thị trường

Việc dừng các dự án EV không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là sự mất mát về cơ hội đổi mới.

Các chuyên gia nhận định, việc xây dựng xe điện từ con số 0 giúp hãng xe học hỏi về đóng gói pin, quản lý nhiệt và chuỗi cung ứng, những kiến thức mà giờ đây Honda sẽ bị tụt hậu.

Trong khi Tesla, BYD, Nio hay Xiaomi đã tiến xa với khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và hệ thống lái tự động cấp độ 3, thì các mẫu xe của Honda vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng.

Sự rút lui của Honda là hồi chuông cảnh báo cho các hãng xe truyền thống nếu không thể cân bằng giữa giá trị công nghệ và giá thành, vị thế của họ sẽ sớm bị lung lay.

Bản thân Honda cũng thừa nhận khả năng cạnh tranh suy giảm do không thể mang lại sản phẩm có giá trị tốt hơn các hãng xe điện mới.

Chiến lược thăm dò và linh hoạt hiện tại của Honda có thể giúp họ cầm cự về tài chính trong ngắn hạn bằng xe Hybrid, nhưng liệu họ có thể bắt kịp chuyến tàu công nghệ trong tương lai dài hạn hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.