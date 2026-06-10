Ít ai ngờ thảm lót sàn lại có thể giúp xe thoát khỏi cảnh sa lầy 10/06/2026 09:19

(PLO)- Một vật dụng tưởng chỉ để giữ sạch nội thất lại có thể trở thành "phao cứu sinh" bất ngờ, giúp chiếc xe mắc kẹt trên bùn, cát hoặc đất mềm tìm lại độ bám để thoát khỏi cảnh sa lầy.

Sa lầy là tình huống thường gặp khi xe di chuyển trên nền đất mềm, bãi cát, đường bùn hoặc khu vực ngập nước sau mưa lớn. Khi đó, bánh xe mất độ bám cần thiết, quay trơn tại chỗ và đào sâu xuống nền đất thay vì tạo lực đẩy đưa xe tiến lên.

Nhiều tài xế có thói quen đạp ga mạnh với hy vọng thoát khỏi điểm mắc kẹt. Tuy nhiên, hành động này thường khiến bánh xe lún sâu hơn, làm tình hình trở nên nghiêm trọng và khó xử lý hơn.

Ít ai ngờ chiếc thảm lót sàn tưởng chỉ dùng để giữ sạch nội thất lại có thể trở thành "cứu tinh" giúp xe thoát khỏi bùn lầy trong những tình huống khẩn cấp.

Thảm lót sàn có thể phát huy tác dụng như thế nào?

Nguyên nhân chính khiến xe bị sa lầy là bánh xe không có đủ ma sát với bề mặt tiếp xúc. Trong trường hợp không có các dụng cụ chuyên dụng như tấm chống sa lầy hoặc ván kê bánh xe, thảm lót sàn có thể được tận dụng để tăng độ bám.

Người lái có thể lấy thảm ra khỏi xe và đặt ngay phía trước hoặc phía sau bánh chủ động, tùy theo hướng muốn di chuyển. Khi bánh xe bắt đầu quay, thảm sẽ tạo ra một bề mặt cứng và có độ ma sát cao hơn so với bùn hoặc cát, giúp lốp xe bám tốt hơn và tạo lực kéo để thoát khỏi vị trí mắc kẹt.

Mẹo này đặc biệt hữu ích với các loại thảm cao su hoặc thảm nhựa có độ cứng nhất định. So với thảm nỉ mềm, thảm cao su thường chịu lực tốt hơn và ít bị cuốn vào bánh xe.

Cách thực hiện an toàn

Để tăng khả năng thành công, tài xế nên dọn bớt bùn, cát hoặc đất mềm xung quanh bánh xe nếu có thể. Sau đó, đặt thảm sát mép lốp theo hướng xe cần di chuyển.

Khi bắt đầu thoát lầy, cần đạp ga nhẹ và đều thay vì tăng ga đột ngột. Việc quay bánh xe quá nhanh có thể khiến thảm bị văng ra ngoài hoặc bị cuốn vào gầm xe.

Nếu xe vẫn chưa thể thoát ra sau vài lần thử, không nên tiếp tục tăng ga liên tục vì điều này có thể làm hộp số, ly hợp hoặc hệ thống truyền động chịu áp lực lớn.

Không phải giải pháp cho mọi trường hợp

Dù khá hữu ích trong tình huống khẩn cấp, thảm lót sàn chỉ là giải pháp tạm thời. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào trọng lượng xe, mức độ lún bánh, loại địa hình và chất liệu thảm.

Trong trường hợp xe bị lún quá sâu hoặc mắc kẹt trên nền đất quá nhão, việc sử dụng thảm lót sàn có thể không mang lại hiệu quả. Khi đó, các thiết bị chuyên dụng như tấm chống sa lầy, dây kéo cứu hộ hoặc sự hỗ trợ từ xe khác sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng nên chấp nhận khả năng thảm lót sàn có thể bị hư hỏng sau khi sử dụng cho mục đích này.

Những vật dụng khác có thể tận dụng để thoát lầy

Bên cạnh thảm lót sàn, một số vật dụng có sẵn trên xe hoặc xung quanh hiện trường cũng có thể được dùng để tăng độ bám cho bánh xe như:

Các tấm bìa cứng dày.

Cành cây hoặc thanh gỗ nhỏ.

Bao tải.

Tấm cao su.

Đá dăm hoặc sỏi nhỏ.

Mục tiêu chung là tạo ra một lớp vật liệu giúp lốp xe có điểm tựa để truyền lực xuống mặt đường thay vì quay trơn trên bùn hoặc cát.