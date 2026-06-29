Chiếc ô tô Nhật này tốt hơn vì được làm tại Trung Quốc 29/06/2026 14:06

Tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ xe điện đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có.

Thị trường Úc sẽ là nơi đầu tiên đón nhận phiên bản nâng cấp tối tân nhất của dòng sedan điện Mazda 6e 2026, vượt mặt cả hai thị trường lớn là châu Âu và Trung Quốc.

Nguyên nhân, ô tô Mazda 6e 2026 sẽ được trang bị khối pin LFP (Lithium-iron-phosphate) thế hệ thứ hai công suất 78kWh, kết hợp cùng động cơ điện đặt sau cho công suất 190kW và mô-men xoắn 290Nm. Ngoài ra, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 194kW, cho phép nạp năng lượng từ 30% lên 80% chỉ trong vỏn vẹn 15 phút.

Ông Hiroshi Ozawa, Tổng giám đốc Trung tâm Phát triển Kỹ thuật Changan Mazda, thừa nhận phiên bản dành cho thị trường châu Âu rốt cuộc cũng sẽ được nâng cấp lên khối động cơ và pin LFP 78kWh này, nhưng là câu chuyện của tương lai.

"Chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm và thực tế là phiên bản tại Úc lần này tốt hơn", ông Ozawa chia sẻ thẳng thắn.

Ông Vinesh Bhindi, Giám đốc điều hành Mazda Úc, giải thích thêm đây là sự tiến bộ mang tính thế hệ của công nghệ pin. Chúng ta sẽ còn chứng kiến điều này thường xuyên khi công nghệ và hóa học pin liên tục lao về phía trước.

Mazda 6e EV tại thị trường Trung Quốc có tên gọi là Mazda EZ-6 được chế tạo và sản xuất tại Trung Quốc.

Mẫu xe này là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Mazda (Nhật Bản) và đối tác liên doanh Changan Automobile (Trường An - một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc). Xe được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh Changan Mazda đặt tại Nam Kinh, Trung Quốc.