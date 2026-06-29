Chạy Limo Green hơn 20.000 km, tài xế chốt gọn: 'Rộng, êm, vượt xe tự tin, nhiều khách quen hơn' 29/06/2026 08:46

(PLO)-Với không gian rộng rãi, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí, VinFast Limo Green trở thành “xe tủ” được nhiều tài xế dịch vụ chọn để vừa phục vụ hành khách tốt hơn, vừa giảm gánh nặng chi phí.

Mẫu MPV “đo ni đóng giày” cho tài xế dịch vụ

Với xe dịch vụ, sự thoải mái của hành khách là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyến đi cũng như khả năng khách hàng tiếp tục lựa chọn trong những lần sau. Đây cũng là lý do anh Trọng Hạnh, một tài xế dịch vụ, đánh giá cao VinFast Limo Green sau hơn 20.000 km vận hành. Theo anh, không gian nội thất, đặc biệt là hàng ghế thứ ba, là điểm nổi bật nhất của mẫu MPV điện 7 chỗ này.

Limo Green khi sở hữu lực kéo khỏe.

“Không gian ngồi bên trong được tối ưu rất tốt. Hàng ghế thứ ba là điểm khiến tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Khoảng trống để chân rất rộng, không bị bó gối nên khách hàng không bị mỏi”, anh Hạnh chia sẻ. Theo anh, đây là điểm tạo khác biệt so với nhiều mẫu MPV phổ thông, khi hàng ghế cuối thường chỉ phù hợp với trẻ em hoặc các hành trình ngắn.

Không chỉ rộng, khoang xe còn tạo cảm giác dễ chịu trên các hành trình dài nhờ vận hành êm, điều hòa làm lạnh nhanh và khả năng cách âm tốt. Chính những trải nghiệm tưởng như chỉ có trên những dòng xe cao cấp đã giúp anh có thêm nhiều khách quen hơn khi chuyển đổi sang Limo Green.

Ở góc độ vận hành, anh Hạnh đánh giá cao sức mạnh của Limo Green khi sở hữu lực kéo khỏe ngay cả với chế độ Eco. Mô-men xoắn 280 Nm của mẫu xe điện nhà VinFast giúp xe di chuyển lanh lẹ, tăng tốc nhanh, vượt xe an toàn.

Mô-men xoắn 280 Nm của mẫu xe điện nhà VinFast giúp xe di chuyển lanh lẹ.

“Khi chạy đủ tải trên cao tốc khoảng 80 km/h, chỉ cần nhấn ga là xe vượt rất dễ dàng. Trước đây khi đi một số xe xăng cùng cỡ, công suất bị hạn chế nên có lúc tôi còn không dám vượt. Với xe điện, khả năng tăng tốc giúp tài xế vượt dứt khoát, yên tâm và an toàn hơn nhiều”, anh Hạnh nói.

Bỏ xăng sang Limo Green, tiết kiệm cả trăm triệu đồng mỗi năm

Bên cạnh công năng được tối ưu để phục vụ hành khách, yếu tố khiến Limo Green được giới tài xế dịch vụ ưu tiên còn đến từ tính kinh tế mà mẫu xe mang lại. Anh Xuân Kết, hiện kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, cho biết chi phí vận hành giảm mạnh sau khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Anh Kết cho biết, trước đây khi sử dụng chiếc Xpander, anh tốn trung bình khoảng 4,5–5 triệu đồng mỗi tháng tiền nhiên liệu. Từ khi chuyển sang xe điện, anh gần như chỉ phải chi khoản tiền bảo dưỡng không đáng kể trong khi sạc pin được miễn phí.

Hiện nay, Limo Green và các mẫu xe điện VinFast được miễn phí sạc đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe cá nhân. Riêng khách hàng mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên Green SM Platform được miễn phí sạc không giới hạn số lần. Khi chi phí nhiên liệu gần như được loại bỏ, tài xế có thể nhận chuyến linh hoạt hơn mà không phải căn ke từng km như với xe xăng, từ đó tăng thời gian khai thác xe và cải thiện doanh thu.

Ưu đãi sắp khép lại, chỉ còn ít ngày để sở hữu Limo Green với giá hời nhất.

Ngoài chi phí năng lượng, khoản bảo dưỡng thấp cũng giúp tài xế tối ưu hiệu quả khai thác xe. Anh Xuân Kết tính toán, khoản chi bảo dưỡng ô tô điện chỉ ngang với một chiếc xe máy. Ngược lại, với xe xăng, mỗi 5.000 km, anh phải “rước” xe vào xưởng với chi phí cả triệu đồng/lần.

“Tính ra, đi xe điện một năm, tôi tiết kiệm được cả trăm triệu”, anh Kết nhận định.

Sức hút của Limo Green còn đến từ mức giá dễ tiếp cận và phương án hỗ trợ tài chính linh hoạt cho khách hàng. Người dùng được hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, nhận 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng và có thể chọn thêm hỗ trợ tương đương 3% giá trị xe từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION” (kết thúc vào ngày 30/6/2026) hoặc nhận voucher nghỉ dưỡng Vinpearl. Sau khi áp dụng các chính sách này, giá lăn bánh thực tế của Limo Green hiện khoảng 666 triệu đồng.

Với tài xế muốn đưa xe vào khai thác ngay, chính sách trả góp 0 đồng trả trước và lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu giúp giảm áp lực vốn ban đầu.

Vừa mang lại trải nghiệm “VIP” cho hành khách, vừa tiết kiệm chi phí, VinFast Limo Green tiếp tục chứng minh được sức hút và duy trì ngôi vương về doanh số trên thị trường trong suốt nhiều tháng.