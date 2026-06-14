Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện 14/06/2026 18:52

(PLO)-Việc đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên toàn quốc tiếp tục cho thấy tốc độ mở rộng thần tốc của VinFast. Với hệ thống điểm bán, xưởng dịch vụ ngày càng phủ rộng cùng dải sản phẩm đa dạng và chất lượng hậu mãi 5 sao, hãng xe Việt đang giúp người dùng thêm tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Đại lý, xưởng dịch vụ VinFast ở khắp nơi

Là một trong những khách hàng đầu tiên có mặt tại đại lý VinFast mới khai trương ngày 10-6 tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, chị Xuân Lan không khỏi “choáng” vì quy mô khủng và không gian hiện đại của điểm bán này.

1 trong số 66 đại lý xe máy điện mới được VinFast đưa vào hoạt động từ ngày 10-6-2026.

“Giờ muốn xem xe hay tư vấn cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Khách hàng có thể trực tiếp ngồi thử, lái thử và so sánh các dòng xe ngay tại đại lý để chọn được mẫu phù hợp với nhu cầu của mình”, chị Lan nói.

Đây chỉ là 1 trong số 66 đại lý xe máy điện mới được VinFast đưa vào hoạt động từ ngày 10-6-2026, nâng tổng số lên khoảng 750 cơ sở trên toàn quốc. Các đại lý mới đều được tích hợp không gian trưng bày và xưởng dịch vụ, tọa lạc tại các trục đường lớn, khu dân cư đông đúc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ chính hãng.

Đặc biệt, cùng với việc mở rộng quy mô, VinFast lần đầu tiên giới thiệu mô hình showroom xe điện cao cấp EV-Zone. Ngoài mặt tiền rộng, thiết kế hiện đại, các cửa hàng này còn được nâng cấp khu vực riêng dành cho các dòng xe cao cấp, xe thể thao hoặc sản phẩm chiến lược của hãng.

Không chỉ làm hài lòng những khách hàng mới, việc phủ sóng thêm 66 đại lý cùng xưởng dịch vụ tích hợp còn mang lại niềm vui lớn cho cộng đồng chủ xe điện hiện hữu. Nhiều người thừa nhận, mạng lưới dịch vụ ngày càng dày đặc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm mỗi khi di chuyển xa hay cần bảo dưỡng định kỳ.

“Khi hệ thống dịch vụ phủ rộng, việc chăm sóc xe trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đó là một trong những lý do khiến tôi sẵn sàng giới thiệu xe điện VinFast cho bạn bè, người thân”, ông Nguyễn Văn Bình, chủ xe Feliz II tại Gia Lai nói.

Ở góc độ thị trường, theo giới chuyên gia, việc đồng loạt đưa vào vận hành thêm 66 đại lý trong một ngày cho thấy tốc độ phát triển hiếm thấy trên thị trường xe máy Việt Nam, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người dân với xe điện.

“66 điểm bán cùng được mở mới trong một ngày là con số đáng nể. Khi mạng lưới showroom và xưởng dịch vụ ngày càng dày đặc, khách hàng sẽ không còn tâm lý e ngại từ lúc chọn mua xe tới khi sử dụng. Đây là một trong những yếu tố then chốt để xe điện trở thành phương tiện phổ thông, phục vụ mọi nhóm người dùng”, một chuyên gia trong lĩnh vực ô tô - xe máy nhận định.

Hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, người dùng dễ dàng chuyển đổi xanh

Nhìn rộng hơn, theo các chuyên gia, xe máy điện đang ngày càng phổ biến nhờ hệ sinh thái hoàn thiện, từ sản phẩm, dịch vụ đến hạ tầng của VinFast.

Khách hàng đang tham khảo các mẫu xe điện VinFast.

Đơn cử, về sản phẩm, ông Hoàng Thanh Hải, chủ sở hữu một chiếc VinFast Evo tại TP.HCM, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực giao thông khẳng định, VinFast hiện đã xây dựng được danh mục xe đủ rộng để đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng.

Từ những mẫu xe nhỏ gọn dành cho học sinh, sinh viên như Amio, Flazz, các dòng xe phổ thông như Evo, Feliz cho tới những mẫu xe cao cấp hoặc mang phong cách thể thao như Vero X hay Viper, người dùng đều có lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. Ngoài những mẫu xe sạc điện “cần ổ cắm”, khách hàng hiện còn có nhiều lựa chọn xe đổi pin. Đây là lời giải dành cho khách hàng ở các khu vực có điều kiện sạc hạn chế.

Không chỉ đa dạng về sản phẩm, hệ sinh thái hậu mãi của VinFast cũng được ông Hải đánh giá cao. Theo ông, hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin hiện đã hiện diện rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành, giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn đáng kể.

Nhiều người vẫn nói vui rằng ra ngõ là gặp trạm sạc hoặc tủ đổi pin của VinFast. Chính sự thuận tiện đó đã góp phần xóa bỏ những băn khoăn ban đầu và giúp người dùng tự tin hơn khi chuyển sang phương tiện xanh. Ông Hoàng Thanh Hải, chủ sở hữu một chiếc VinFast Evo tại TP.HCM

Đồng tình với quan điểm này, nhiều người dùng cũng nhấn mạnh những giá trị mà VinFast mang lại sau khi bán xe. Chính sách bảo hành dài hàng đầu thị trường, cùng các chương trình hỗ trợ như miễn phí sạc tại trạm công cộng hay Đổi xăng lấy điện, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.

Theo các chuyên gia, khi bài toán chi phí, sự tiện lợi và độ an tâm đều được giải quyết, VinFast đang biến xe máy điện trở thành lựa chọn “3 dễ”: dễ tiếp cận, dễ sử dụng và dễ gắn bó lâu dài với người dùng Việt.