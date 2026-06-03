Doanh số Kia lập kỷ lục lịch sử nhờ xe hybrid tăng trưởng mạnh 03/06/2026 09:27

(PLO)- Doanh số bán lẻ kỷ lục, sự bùng nổ của dòng xe hybrid và sức hút không thể ngăn cản của Telluride đã giúp các đại lý của Kia tại Mỹ bận rộn trong tháng Năm.

Kia khẳng định thị trường đang gặp nhiều khó khăn, nhưng biểu đồ doanh số của hãng lại thể hiện điều ngược lại. Hãng xe này vừa ghi nhận tháng bán lẻ tốt nhất từ trước đến nay tại Mỹ, tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng.

Doanh số Sportage Hybrid tăng vọt 171%, Sorento Hybrid tăng 101% và Carnival Hybrid tăng 32%. Tổng doanh số xe hybrid tăng mạnh 179%. Ảnh: Kia.

Trong tháng 5, Kia bán được 80.502 xe tại Mỹ, tăng trưởng 1,9% so với mức 79.007 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Kia báo cáo doanh số bán lẻ tăng 11% trong tháng, vượt qua kỷ lục thiết lập vào tháng 8 năm 2025. Sự khác biệt nằm ở cách tính tổng. Doanh số bán lẻ gồm xe bán qua đại lý cho người mua thực tế, trong khi tổng doanh số bao gồm cả lượng xe bán cho các đội xe. Nhu cầu mạnh mẽ từ đại lý đẩy doanh số bán lẻ tăng cao, nhưng mảng bán cho các đội xe yếu hơn khiến tổng doanh số gần như đi ngang.

Tháng kinh doanh khởi sắc giúp Kia đạt thành tích tốt nhất từ đầu năm. Trong 5 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 360.220 xe tại Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu SUV chủ lực Telluride tiếp tục đóng góp lớn khi doanh số tháng 5 tăng 18%, đạt 13.665 chiếc. Đây là tháng bán hàng tốt nhất và là tháng thứ năm liên tiếp mẫu xe này đạt doanh số kỷ lục. Những lo ngại về sức hút của mẫu crossover ba hàng ghế cỡ lớn này đã bị xóa tan nhờ phiên bản nâng cấp ra mắt đầu năm 2026.

Sportage và Carnival cũng đóng vai trò quan trọng. Doanh số Sportage tăng 7,9% lên 18.405 chiếc, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Kia trong tháng 5. Trong khi đó, doanh số Carnival tăng 16% lên 8.062 chiếc.

Sức tăng trưởng này vẫn chưa là gì so với các dòng xe hybrid của Kia. Doanh số Sportage Hybrid tăng vọt 171%, Sorento Hybrid tăng 101% và Carnival Hybrid tăng 32%. Tổng doanh số xe hybrid tăng mạnh 179%.

Nhìn chung, các dòng xe điện cũng có tháng thành công rực rỡ. Kia cho biết doanh số xe điện tăng 133%, đạt mức cao kỷ lục tính theo tháng và từ đầu năm đến nay. Trong đó, mẫu SUV thuần điện EV9 ghi nhận mức bán rất tốt.

Dù vậy, mẫu EV6 lại gặp khó khăn khi doanh số giảm từ 801 chiếc trong tháng 5 năm ngoái xuống còn 708 chiếc năm nay. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không đủ làm chệch hướng đà tăng trưởng của Kia.