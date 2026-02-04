Lộ diện dàn xe hybrid sắp ra mắt của liên minh Hyundai và Kia 04/02/2026 18:18

(PLO)- Hyundai và Kia hiện đã lên kế hoạch cho một loạt sản phẩm hybrid mới trong tương lai gần tại thị trường Ấn Độ.

Dưới đây là 6 mẫu xe Hyundai và Kia sắp ra mắt từ hãng xe Hàn Quốc này.

Kia Sorento và phiên bản Hyundai tương đương. Ảnh: Kia.



Kia sẽ ra mắt sản phẩm hybrid mạnh mẽ đầu tiên tại Ấn Độ trong năm nay. Đây là mẫu SUV ba hàng ghế dựa trên phiên bản Sorento đang bán ở nước ngoài. Hiện được đặt tên mã là MQ4i, mẫu xe này sẽ trang bị hệ thống truyền động hybrid dành riêng cho thị trường Ấn Độ.

Trên toàn cầu, Sorento có ba tùy chọn hệ thống truyền động gồm: xăng tăng áp 1.6 lít hybrid (238 mã lực), xăng tăng áp 1.6 lít hybrid cắm điện (288 mã lực) và diesel hybrid 2.2 lít. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, Kia dự kiến phát triển hệ thống hybrid mới dựa trên động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít. Hệ thống này có thể được sử dụng trên Sorento và các mẫu xe khác. Sorento hiện có tùy chọn dẫn động bốn bánh (AWD) tại nhiều thị trường và có khả năng sẽ áp dụng cho phiên bản tại Ấn Độ.

Hyundai cũng đang phát triển mẫu SUV phân khúc D ba hàng ghế, có khả năng thay thế Tucson và cạnh tranh với Tata Safari, Mahindra XUV 7XO. Mẫu xe này được đồn đoán là phiên bản Sorento của Hyundai, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Kia Seltos Hybrid thế hệ thứ hai

Kia đã ra mắt thế hệ thứ hai của Seltos tại Ấn Độ vào đầu tháng 1. Hiện tại, xe trang bị ba tùy chọn động cơ gồm xăng 1.5L hút khí tự nhiên, xăng tăng áp 1.5L và diesel tăng áp 1.5L. Kia dự kiến bổ sung tùy chọn động cơ thứ tư cho dòng sản phẩm này.

Hệ thống truyền động xăng hybrid mạnh mẽ sẽ được giới thiệu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Xe sẽ sử dụng động cơ xăng hybrid 1.5L với tỉ lệ nội địa hóa cao nhằm tối ưu chi phí. Hệ thống này được kỳ vọng mang lại hiệu suất nhiên liệu thực tế vượt trội. Thế hệ thứ hai của Seltos xây dựng trên nền tảng K3, hỗ trợ tốt cho việc tích hợp động cơ hybrid.

Hyundai Creta Hybrid

Thế hệ Creta tiếp theo dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Xe sẽ chuyển sang nền tảng K3 tiên tiến hơn thay cho nền tảng K2 hiện tại. Về hệ thống truyền động, Creta mới có thể sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, xăng tăng áp 1.5L, diesel 1.5L và tùy chọn xăng hybrid 1.5L mạnh mẽ.

Hyundai Verna Hybrid

Mẫu Verna cũng sắp được cập nhật với thiết kế gần gũi hơn mẫu Sonata toàn cầu mới. Mẫu sedan này sẽ bổ sung thêm các tính năng và công nghệ hiện đại. Thay đổi lớn nhất có thể là việc bổ sung hệ thống truyền động xăng hybrid 1.5L trên các phiên bản cao cấp.

Hyundai Alcazar Hybrid

Động cơ hybrid dự kiến được trang bị cho mẫu Alcazar ba hàng ghế vào năm 2027 hoặc 2028 khi mẫu SUV này được nâng cấp thế hệ. Hiện tại, các thông tin chi tiết về phiên bản này vẫn còn khá ít.

Phiên bản Mahindra Thar ROXX Star Edition đã có mặt tại đại lý

Mahindra, hãng sản xuất SUV lớn nhất Ấn Độ, đã bắt đầu phân phối các mẫu Thar ROXX Star Edition mới đến hệ thống đại lý. Phiên bản này dựa trên biến thể AX7 với cả tùy chọn động cơ xăng và diesel.

Động cơ xăng chỉ có hộp số tự động, trong khi động cơ diesel có cả số sàn và số tự động. Các mẫu Star Edition không có tùy chọn dẫn động bốn bánh (4x4). Xe có bốn màu sắc gồm: Vàng Citrine, Trắng Everest, Đen Stealth và Đỏ Tango, tất cả đều sử dụng lưới tản nhiệt màu đen bóng.

Ngoại thất xe tương đồng với bản AX7 tiêu chuẩn với đèn pha LED tròn, dải DRL, cản trước hai tông màu và camera trước. Điểm khác biệt là mâm hợp kim 19 inch sơn đen bóng và huy hiệu “Star EDN” ở phần hông phía sau.

Nội thất Thar ROXX Star Edition nổi bật với tông màu đen và be. Ghế ngồi bọc da giả màu đen với đường chỉ khâu màu trắng tương phản. Xe trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh và thông gió ghế trước. Mahindra chào bán mẫu xe này với giá khởi điểm từ 16,85 lakh Rupee cho bản diesel số sàn và 18,35 lakh Rupee cho bản diesel số tự động.