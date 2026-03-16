Không phải pin hay quãng đường, đây mới là 'vũ khí' quyết định của xe điện 16/03/2026 18:51

(PLO)- Những năm qua, thị trường xe điện (EV) tại Việt Nam thường được nhìn qua lăng kính thông số kỹ thuật: quãng đường di chuyển mỗi lần sạc, thời gian sạc, công suất. Tuy nhiên, nếu quan sát ở cấp độ cấu trúc ngành, có thể thấy cuộc cạnh tranh thực sự không chỉ giới hạn bởi những con số trên, mà ở những yếu tố tiềm năng hơn, mật độ thị trường và khả năng khai thác dữ liệu người dùng.

Từ sản phẩm sang nền tảng dịch vụ

Ngành ô tô truyền thống vận hành theo mô hình tương đối đơn giản, hãng bán xe, ghi nhận doanh thu và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ. Mối quan hệ giữa hãng xe và khách hàng phần lớn kết thúc sau giao dịch ban đầu.

Cấu trúc quan hệ này dành cho xe điện (EV) thì khác, với đặc tính kết nối, cập nhật phần mềm từ xa (OTA) và khả năng thu thập dữ liệu vận hành, xe điện dần trở thành một “thiết bị di động có bánh xe”. Điều này mở ra mô hình kinh doanh mới, bán xe chỉ là điểm khởi đầu, rồi sau đó mới là chuỗi dịch vụ kéo dài trong suốt vòng đời sử dụng.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng không còn là “xe chạy được bao xa”, mà là “hãng nào có đủ quy mô người dùng để tạo lợi thế dữ liệu và dịch vụ”.

Mật độ - Điều kiện tiên quyết của phổ cập

Để xe điện phổ cập, ba yếu tố thường được nhắc tới là giá bán, hạ tầng sạc và tâm lý người dùng. Tuy nhiên, nếu phải chọn một yếu tố mang tính nền tảng, đó là mật độ, bao gồm: Mật độ xe điện lưu thông trên đường, mật độ trạm sạc tại các khu vực trọng điểm, mật độ trải nghiệm thực tế của người dùng.

Khi mật độ còn thấp, EV vẫn bị xem là sản phẩm “thử nghiệm”. Khi mật độ đủ cao, nó trở thành điều bình thường.

Chính vì vậy, nhiều hãng lựa chọn chiến lược tập trung vào các đô thị lớn trước. Vì sao? Các đô thị có mật độ dân cư cao, đây là động lục giúp xe có cơ hội tiếp xúc đông đảo khách hàng hơn, tối ưu hiệu suất trạm sạc, từ đó rút ngắn thời gian hoàn vốn. Một yếu tố quan trọng nữa là khách hàng tại đây có mức chi tiêu cao hơn, sẵn lòng thử nghiệm công nghệ mới, đây là mở đầu cho việc xây dựng dữ liệu người dùng.

Một đòn bẩy quan trọng khác là phân khúc taxi và dịch vụ vận tải. So với xe cá nhân, xe dịch vụ có tần suất sử dụng cao, xuất hiện liên tục trên đường và tiếp xúc với hàng trăm hành khách mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp tăng mật độ thị trường, mà còn tạo ra khối lượng dữ liệu vận hành lớn trong thời gian ngắn.

Dữ liệu - Biên lợi nhuận dài hạn

Khi quy mô người dùng đủ lớn, giá trị thực sự bắt đầu xuất hiện ở tầng dữ liệu. Các thông tin này sẽ được quy hoạch chi tiết thành yếu tố hành vi lái xe, thói quen sạc, điều kiện vận hành và bảo dưỡng. Từ đó, hãng xe bắt đầu đưa ra nhiều phương án tối ưu hiệu suất pin, tuổi thọ linh kiện, phát triển dịch vụ bảo dưỡng, cá nhân hóa bảo hiểm, gói tài chính, đặc biệt là mở rộng dịch vụ phần mềm và tính năng nâng cấp trả phí.

Ở giai đoạn đầu, thị trường EV có thể chấp nhận biên lợi nhuận thấp để mở rộng thị phần. Nhưng về dài hạn, lợi nhuận bền vững nhiều khả năng sẽ đến từ hệ sinh thái dịch vụ trọn đời, chứ không chỉ từ việc bán xe.

Lợi thế của hệ sinh thái đa ngành

Tại Việt Nam, bối cảnh thị trường tạo ra một đặc điểm đáng chú ý, các doanh nghiệp có hệ sinh thái đa ngành có thể sở hữu lợi thế nhất định trong cuộc đua xe điện.

Hạ tầng sạc cần quỹ đất và vốn đầu tư lớn. Dịch vụ tài chính cần năng lực tín dụng. Truyền thông và phân phối cần mạng lưới sẵn có. Khi các mảng này được tích hợp trong một hệ sinh thái, doanh nghiệp có thể triển khai chiến lược “mật độ trước, định vị sau”, mở rộng quy mô nhanh để tạo nền tảng dữ liệu, sau đó nâng cấp sản phẩm và dịch vụ ở phân khúc cao hơn.

Tuy nhiên, hệ sinh thái chỉ phát huy hiệu quả khi được tích hợp thực sự, tức là có sự đồng bộ trong vận hành, thay vì rời rạc giữa các đơn vị thành viên. Nếu không, lợi thế quy mô có thể bị triệt tiêu bởi chi phí quản trị và xung đột lợi ích nội bộ.

Giai đoạn 5 năm tới: Cuộc đua mở rộng

Trong 5 năm tới, thị trường EV trong nước nhiều khả năng vẫn ở giai đoạn mở rộng quy mô. Các hãng xe nhiều khả năng sẽ tập trung tăng mật độ tại các đô thị trọng điểm, trạm sạc trên các trục giao thông chính, phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Chỉ khi đạt tới số lượng người dùng đủ lớn, cuộc chơi mới chuyển sang giai đoạn tối ưu lợi nhuận và nâng cấp định vị thương hiệu. EV vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ pin hay công suất động cơ. Đó là cuộc cạnh tranh về mật độ thị trường và khả năng biến dữ liệu người dùng thành giá trị kinh tế dài hạn.