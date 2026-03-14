Xe điện cũ đang bán chạy hơn xe xăng trên thị trường xe đã qua sử dụng 14/03/2026 08:06

(PLO)- Nghiên cứu mới cho thấy xe điện cũ đang bán chạy hơn các dòng xe động cơ đốt trong.

Trong tháng 2, trung bình một chiếc xe điện cũ tại Mỹ mất 53 ngày để tìm được chủ mới. Tesla Model X hiện là mẫu xe cũ bán chạy nhất thị trường.

Giá xe mới tăng vọt trong 6 năm qua kéo theo thị trường xe cũ biến động tương đương. Giá xe cũ tăng mạnh và thời gian tồn kho tại đại lý kéo dài hơn trước. Nguyên nhân một phần do nhiều chủ xe chọn giữ lại xe hiện tại thay vì đổi xe mới. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất ô tô dường như không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm này.

Dữ liệu từ iSeeCars dựa trên 960.000 giao dịch xe cũ từ 1 đến 5 năm tuổi trong tháng 2 cho thấy rõ xu hướng trên. Thời gian bán xe trung bình 53 ngày hiện đã tăng khoảng 40% so với mức 37,7 ngày của một năm trước đó.

Điều thú vị là xe điện cũ đang bán nhanh hơn một chút so với các mẫu xe chạy xăng. Trong tháng 2, trung bình một chiếc xe điện mất 47,4 ngày để bán. Dù con số này đã tăng so với mức 41,8 ngày của năm ngoái, nhưng mức tăng 13,4% vẫn khá khiêm tốn so với mặt bằng chung.

Tesla hiện chiếm phần lớn doanh số xe điện, giúp kéo mức trung bình thời gian bán của thị trường xuống thấp. Nếu không tính hãng này, thời gian bán một chiếc xe điện cũ trung bình là 57,3 ngày, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn đầu danh sách bán nhanh nhất là Tesla Model X với trung bình 22,6 ngày. Theo sau là Mercedes-Benz EQS SUV (26,9 ngày) và Tesla Cybertruck (27,4 ngày).

Các mẫu xe khác có hiệu suất tốt gồm Mazda MX-5 Miata RF (29,3 ngày), Toyota GR Supra (30 ngày), Genesis G90 (30,4 ngày), Rivian R1S (30,8 ngày) và Toyota GR Corolla (31,1 ngày). Đa phần đây là các dòng xe dành cho người đam mê, giúp duy trì nhu cầu mạnh mẽ.

Hai mẫu xe phổ biến nhất của Tesla là Model 3 và Model Y lần lượt đứng vị trí thứ 13 và 16. Dù thứ hạng thấp hơn Model X, nhưng số lượng bán ra của chúng lớn hơn đáng kể, tác động mạnh đến số liệu chung.

Ở chiều ngược lại, một số mẫu xe phải nằm chờ hàng tháng trời. Volvo XC60 là mẫu xe bán chậm nhất khi tồn kho trung bình tới 170,2 ngày. BMW i5 cũng đứng ở mức cao với 153 ngày, tiếp theo là Dodge Hornet (123,7 ngày) và Lincoln Nautilus Hybrid (118 ngày).