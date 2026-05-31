Điều gì đang xảy ra với Honda? 31/05/2026 10:21

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản gần đây đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đầy tham vọng từ lâu đối với ba mẫu xe điện hoàn toàn mới, đồng thời khai tử dòng 0 Series và Acura RSX.

Theo số liệu của Honda, bước đi này đã tiêu tốn của hãng ít nhất 15,8 tỉ USD, một khoản tiền khổng lồ ngay cả đối với một nhà sản xuất lớn và đó là chưa kể đến các yếu tố phức tạp khác như thuế quan và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường chung.

Giờ đây, Honda đang tìm cách tiết kiệm tiền và kéo dài thời gian trước khi cam kết thực hiện một loạt danh mục xe mới khác.

Các mẫu xe như Honda Accord, HR-V và Odyssey, cũng như Acura MDX và Integra, sẽ tiếp tục duy trì thế hệ hiện tại thêm nhiều năm nữa. Honda có kế hoạch kéo dài chu kỳ hiện tại cho đến khoảng năm 2030.

Thực tế, điều này không phải là vấn đề quá lớn đối với các dòng xe như Honda Accord hay HR-V.

Cả hai mẫu xe này nhìn chung vẫn còn tương đối mới, trong khi Accord sở hữu phiên bản hybrid đang có đà tăng trưởng doanh số tốt và có thể tiếp tục duy trì đà này khi giá xăng vẫn tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, đây lại là một rắc rối tiềm tàng đối với các mẫu xe như Odyssey, dòng xe chưa hề có đợt tái thiết kế (redesign) lớn nào kể từ phiên bản năm 2018. Không như Accord, Odyssey vẫn tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.5L, trong khi các đối thủ cạnh tranh như Toyota Sienna và Kia Carnival đã cung cấp các tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn, và nhìn chung đều có thiết kế hiện đại hơn hẳn.

Các mẫu xe khác như Acura Integra và MDX thì đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan". Integra mới chỉ xuất hiện từ phiên bản năm 2023 nên hiện tại vẫn còn khá mới.

Dẫu vậy, tình thế sẽ thay đổi trước năm 2030, và sức hút ban đầu của mẫu xe này có thể không kéo dài được đến nhiều năm như thế. Hiện tại xe đang bán tốt, nhưng nếu không cung cấp một phiên bản hybrid giống như Honda Civic, nền tảng phát triển của Integra, có thể sẽ thấy doanh số sụt giảm trừ khi Acura đưa ra một chiến lược giá sáng tạo hơn.