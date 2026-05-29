Vì sao nhiều ô tô trượt kiểm định khí thải? 29/05/2026 14:55

(PLO)- Nhiều ô tô bị trượt kiểm định khí thải không chỉ vì xe cũ, mà còn do động cơ xuống cấp, bảo dưỡng kém và hệ thống xử lý khí thải hoạt động không hiệu quả.

Kiểm định khí thải đang trở thành "bài kiểm tra" khiến không ít ô tô bị đánh trượt, đặc biệt là những xe đã sử dụng nhiều năm hoặc bảo dưỡng không đúng cách. Theo các chuyên gia kỹ thuật, nguyên nhân không chỉ đến từ tuổi đời phương tiện mà còn liên quan trực tiếp đến tình trạng động cơ, hệ thống nhiên liệu và thói quen sử dụng xe của chủ xe.

Từ động cơ hao mòn đến nhiên liệu kém chất lượng, nhiều yếu tố tưởng nhỏ lại có thể khiến ô tô dễ dàng trượt bài kiểm định khí thải.

Động cơ xuống cấp làm tăng khí thải

Sau thời gian dài vận hành, động cơ ô tô có thể bị hao mòn, đốt cháy nhiên liệu kém hiệu quả và sinh ra lượng khí thải vượt mức cho phép. Các dấu hiệu phổ biến gồm xe ì máy, hao xăng, rung giật hoặc xuất hiện khói đen từ ống xả. Khi quá trình đốt cháy không hoàn toàn, lượng khí độc như CO, HC hoặc NOx sẽ tăng cao và khiến xe không đạt tiêu chuẩn kiểm định.

Hệ thống xử lý khí thải gặp vấn đề

Nhiều mẫu xe hiện nay được trang bị bộ xúc tác khí thải (catalytic converter) nhằm giảm các chất độc hại trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, nếu bộ phận này bị hỏng, bám muội than hoặc xuống cấp, hiệu quả xử lý khí thải sẽ giảm đáng kể.

Ngoài ra, cảm biến oxy, kim phun nhiên liệu hay bugi hoạt động không ổn định cũng có thể khiến tỷ lệ hòa trộn nhiên liệu, không khí bị sai lệch, làm tăng lượng khí thải độc hại.

Bảo dưỡng kém và dùng nhiên liệu không phù hợp

Việc chậm thay nhớt, lọc gió bẩn hoặc sử dụng nhiên liệu kém chất lượng là những nguyên nhân phổ biến khiến xe dễ trượt kiểm định khí thải. Khi lọc gió bị nghẹt hoặc nhiên liệu đốt cháy không sạch, động cơ sẽ hoạt động kém hiệu quả và sinh nhiều khí thải hơn bình thường.

Đặc biệt, nhiều xe ít được bảo dưỡng định kỳ thường tích tụ muội carbon trong buồng đốt và hệ thống xả, khiến chỉ số khí thải tăng cao dù xe vẫn vận hành bình thường.

Xe cũ có nguy cơ trượt cao hơn

Những ô tô có tuổi đời lớn thường đối mặt nguy cơ không đạt chuẩn khí thải cao hơn do động cơ và các chi tiết cơ khí đã xuống cấp theo thời gian. Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe đời cũ chưa được trang bị công nghệ xử lý khí thải hiện đại nên khó đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Làm gì để hạn chế trượt kiểm định khí thải?

Các chuyên gia khuyến cáo chủ xe nên bảo dưỡng định kỳ, thay lọc gió và bugi đúng hạn, sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn và kiểm tra hệ thống khí thải trước khi đưa xe đi đăng kiểm. Nếu xe xuất hiện dấu hiệu như hao nhiên liệu, khói đen, mùi xăng sống hoặc đèn "check engine" bật sáng, người dùng nên kiểm tra sớm để tránh nguy cơ trượt kiểm định.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng được siết chặt, việc chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách không chỉ giúp ô tô vận hành bền bỉ mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.