Ô tô siêu nhỏ không đổ xăng, có giá bằng 3 xe máy SH chuẩn bị ra mắt 02/06/2026 10:34

(PLO)-Chiếc ô tô này giúp di chuyển trên các đường phố nhỏ hẹp.

Thương hiệu xe năng lượng mới EMTA, liên doanh xe điện có sự tham gia của Tập đoàn Chery Automobile vừa chính thức công bố kế hoạch thâm nhập thị trường Nhật Bản vào năm 2027 với mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ (Kei Car) đầu tay.

Mẫu xe đầu tiên với tên gọi Emta #01 của liên doanh xuất hiện với kiểu dáng hình hộp đặc trưng của dòng xe Kei Car Nhật Bản.

Về ngôn ngữ thiết kế ngoại thất, xe sở hữu cấu hình 5 cửa với nhiều nét tương đồng rõ rệt từ dòng ô tô điện đô thị Chery QQ Ice Cream từng ra mắt tại Trung Quốc năm 2021.

Emta #01 nổi bật với cụm đèn pha dạng khối vuông vức, các cột trụ sơn đen tạo hiệu ứng mui trần và phần cản trước tối giản.

Xe được trang bị cụm gương chiếu hậu có kích thước nhỏ gọn bất thường, nhiều khả năng sẽ là hệ thống camera kỹ thuật số thay cho gương cơ học truyền thống. Các thông số kích thước cơ bản của xe bao gồm chiều dài 3,4 mét và chiều rộng 1,48 mét.

Đại diện thương hiệu đặc biệt nhấn mạnh, dù sở hữu bộ khung nhỏ gọn nhưng mẫu Kei Car này được tối ưu hóa kỹ thuật để đạt năng lực bảo vệ và hiệu suất an toàn va chạm tương đương với các dòng xe cỡ lớn.

Chiếc ô tô Emta #01 được dự báo bán với giá 15.000 USD, tương đương 395 triệu đồng.