Mẹo chọn vị trí đỗ xe buổi sáng để tránh nắng gắt vào trưa và chiều 16/03/2026 07:55

(PLO)- Chỉ cần chọn đúng vị trí đỗ xe ngay từ buổi sáng, tài xế có thể giúp "xế yêu" tránh nhiều giờ phơi nắng gay gắt vào trưa và chiều, giảm đáng kể nhiệt độ trong xe và bảo vệ nội thất, lớp sơn.

Việc đỗ xe ngoài trời vào buổi sáng tưởng chừng không đáng lo ngại, nhưng nếu chọn sai vị trí, chiếc xe có thể phải hứng trọn ánh nắng gay gắt vào buổi trưa và buổi chiều. Điều này không chỉ khiến nhiệt độ bên trong xe tăng cao mà còn ảnh hưởng đến lớp sơn, nội thất và tuổi thọ của nhiều chi tiết trên xe. Vì vậy, lựa chọn vị trí đỗ xe hợp lý ngay từ buổi sáng là cách đơn giản giúp hạn chế tác động của nắng nóng cho xế yêu của bạn

Một trong những nguyên tắc quan trọng là quan sát hướng di chuyển của mặt trời. Buổi sáng, ánh nắng thường chiếu từ phía đông, sau đó dần chuyển lên cao và nghiêng về phía tây vào buổi chiều. Nếu phải đỗ xe trong thời gian dài, bạn nên ưu tiên đỗ xe ở vị trí mà bóng râm từ tòa nhà, hàng cây hoặc công trình xung quanh có thể che phủ xe vào buổi trưa và buổi chiều, khi cường độ nắng mạnh nhất.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn vị trí đỗ xe ở phía tây của các tòa nhà hoặc hàng cây. Khi mặt trời di chuyển về phía tây vào buổi chiều, các công trình này sẽ tạo bóng râm tự nhiên giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào xe. Đây là mẹo đơn giản nhưng rất hiệu quả trong những bãi đỗ xe ngoài trời khi không có bóng râm.

Nên chọn vị trí đỗ xe ở phía tây của các tòa nhà hoặc hàng cây. Ảnh: wikiHow

Nếu không có sẵn bóng râm, việc đỗ xe sao cho phần đầu xe hoặc kính chắn gió không hướng trực tiếp về phía mặt trời buổi chiều cũng giúp giảm đáng kể nhiệt lượng hấp thụ vào khoang nội thất. Ngoài ra, sử dụng tấm chắn nắng cho kính lái, hé nhẹ cửa kính hoặc phủ bạt che xe cũng là những giải pháp hỗ trợ giúp giảm nhiệt độ bên trong xe một cách hữu hiệu.

Đối với những bạn thường xuyên phải đỗ xe ngoài trời trong nhiều giờ, thói quen quan sát môi trường xung quanh và dự đoán vị trí bóng râm theo thời gian sẽ giúp hạn chế đáng kể tác động của nắng nóng. Chỉ cần chọn đúng vị trí ngay từ buổi sáng, chiếc xe có thể tránh được nhiều giờ phơi nắng gay gắt vào buổi trưa và buổi chiều.