Kỹ thuật căn gương và bánh xe giúp đỗ song song chuẩn xác trong không gian hẹp 15/03/2026 10:44

(PLO)- Nắm vững kỹ thuật căn gương và điều khiển bánh xe đúng thời điểm sẽ giúp tài xế đỗ xe song song dễ dàng, chính xác ngay cả trong những không gian hẹp và đông đúc.

Đỗ xe song song là một trong những kỹ năng quan trọng nhưng cũng khiến nhiều người cảm thấy áp lực, đặc biệt khi phải thực hiện trong những con phố chật hẹp hoặc bãi đỗ xe đông đúc. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong việc căn khoảng cách hay đánh lái, chiếc xe có thể dễ dàng chạm vỉa hè hoặc va vào phương tiện phía trước, phía sau.

Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật căn gương và điều khiển bánh xe đúng thời điểm, việc đỗ song song sẽ trở nên đơn giản và chính xác hơn rất nhiều.

Quan sát và chọn vị trí phù hợp

Trước khi bắt đầu thao tác, bạn cần quan sát kỹ khoảng trống định đỗ. Thông thường, vị trí này nên dài hơn chiều dài xe khoảng 1-1,5 lần để đảm bảo đủ không gian thao tác. Sau đó, lái xe song song với chiếc xe phía trước chỗ đỗ, giữ khoảng cách ngang khoảng 50-70 cm.

Việc căn vị trí ban đầu chính xác sẽ giúp các bước tiếp theo diễn ra thuận lợi và giảm bớt thao tác chỉnh sửa sau khi lùi.

Căn gương để bắt đầu lùi xe

Khi xe đã dừng song song với xe phía trước, bạn bắt đầu vào số lùi và quan sát gương chiếu hậu bên phải. Khi phần đuôi xe của mình ngang với đuôi xe phía trước, hãy đánh lái hết sang phải và từ từ lùi xe.

Ở giai đoạn này, gương chiếu hậu đóng vai trò rất quan trọng. Bạn cần quan sát liên tục để đảm bảo khoảng cách giữa thân xe và xe phía trước cũng như vỉa hè luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Điều chỉnh bánh xe đúng thời điểm

Khi lùi xe và quan sát thấy phần đầu xe của mình đã vượt qua đuôi xe phía trước, bạn cần nhanh chóng trả lái về thẳng rồi tiếp tục lùi. Sau đó, khi bánh sau tiến gần sát mép vỉa hè, hãy đánh lái sang trái để đưa phần đầu xe vào vị trí đỗ.

Đây là bước quyết định giúp chiếc xe nằm gọn trong khoảng trống. Việc đánh lái quá sớm hoặc quá muộn đều có thể khiến xe bị lệch hoặc phải chỉnh lại nhiều lần.

Kiểm soát khoảng cách bằng gương

Trong suốt quá trình lùi và đánh lái, gương chiếu hậu giúp bạn kiểm soát khoảng cách với vỉa hè và các xe xung quanh. Nếu thấy bánh sau tiến quá gần vỉa hè, hãy điều chỉnh nhẹ tay lái để giữ khoảng cách an toàn.

Khi xe đã nằm gần song song với lề đường, bạn có thể tiến hoặc lùi nhẹ để căn chỉnh lại vị trí sao cho khoảng cách với xe trước và xe sau được cân đối.

Khi mới tập đỗ xe song song, việc phải thử vài lần là điều bình thường. Hãy bật xi nhan, quan sát đảm bảo phía sau an toàn rồi tiến xe sát phương tiện phía trước để bắt đầu thao tác. Ảnh: wikiHow

Luyện tập để thao tác trở nên thuần thục

Đỗ xe song song thực chất không quá khó nếu bạn hiểu rõ nguyên tắc căn gương và thời điểm đánh lái. Việc luyện tập thường xuyên trong các bãi đỗ xe rộng hoặc khu vực ít phương tiện sẽ giúp bạn hình thành phản xạ tốt hơn khi gặp tình huống thực tế.

Khi đã quen với cách quan sát gương và điều khiển bánh xe, bạn có thể thực hiện thao tác đỗ song song một cách nhanh chóng, chính xác ngay cả trong những không gian hẹp. Đây cũng là kỹ năng quan trọng giúp việc lái xe trong đô thị trở nên an toàn và tự tin hơn.