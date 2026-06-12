Thành thạo kỹ năng canh xe, không còn nỗi lo cạ gương hay quệt thân xe 12/06/2026 18:56

Đối với nhiều tài xế, đặc biệt là người mới cầm lái, việc điều khiển xe trong những không gian hẹp luôn là thử thách lớn. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc ước lượng sai khoảng cách cũng có thể khiến gương chiếu hậu va chạm vào vật cản hoặc thân xe bị trầy xước.

Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ năng canh xe, người lái hoàn toàn có thể tự tin xử lý các tình huống khó mà không còn lo lắng về những va quệt không đáng có.

Canh xe là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với người lái ô tô.

Hiểu rõ kích thước và giới hạn của xe

Bước đầu tiên để canh xe chính xác là phải làm quen với kích thước thực tế của chiếc xe đang sử dụng. Người lái cần biết chiều rộng, chiều dài và khoảng cách từ vị trí ngồi đến các góc xe. Khi đã hình dung được "ranh giới" của xe, việc đánh giá khoảng trống xung quanh sẽ trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Một mẹo hữu ích là dành thời gian luyện tập trong bãi đỗ hoặc khu vực ít phương tiện để cảm nhận vị trí của bốn bánh xe và các góc khuất. Càng hiểu rõ chiếc xe của mình, tài xế càng tự tin khi di chuyển trong những cung đường chật hẹp.

Sử dụng gương chiếu hậu đúng cách

Gương chiếu hậu là công cụ hỗ trợ quan trọng giúp quan sát hai bên thân xe và khu vực phía sau. Nhiều trường hợp cạ gương xảy ra đơn giản vì gương chưa được chỉnh đúng vị trí hoặc người lái không thường xuyên quan sát.

Trước khi khởi hành, hãy điều chỉnh gương sao cho tầm nhìn bao quát nhất có thể, hạn chế điểm mù. Khi di chuyển qua các đoạn đường hẹp hoặc khi tránh xe đối diện, nên liên tục quan sát cả hai gương để xác định khoảng cách giữa xe và vật cản.

Tập trung vào bánh xe thay vì thân xe

Khi cần luồn lách qua khoảng trống hẹp, nhiều người thường nhìn vào thân xe hoặc gương chiếu hậu. Trên thực tế, việc xác định hướng đi của bánh xe mới là yếu tố quyết định. Nếu bánh xe phía trước đã vượt qua chướng ngại vật an toàn, phần còn lại của xe thường cũng sẽ đi qua mà không gặp vấn đề.

Kỹ năng này đặc biệt hữu ích khi đi qua cổng hẹp, đường nhỏ hoặc khi đỗ xe trong bãi có diện tích hạn chế.

Di chuyển chậm để có thời gian xử lý

Tốc độ thấp luôn là "người bạn đồng hành" của kỹ năng canh xe. Khi xe di chuyển chậm, tài xế có thêm thời gian quan sát, đánh giá khoảng cách và điều chỉnh hướng lái nếu cần thiết. Ngược lại, việc cố gắng luồn lách ở tốc độ cao làm tăng nguy cơ va chạm và khiến các sai sót trở nên khó khắc phục hơn.

Trong các tình huống cần độ chính xác cao như quay đầu, ghép xe hoặc đi qua lối hẹp, hãy giữ tốc độ thật chậm và thao tác nhẹ nhàng.

Tận dụng các công nghệ hỗ trợ

Ngày nay, nhiều mẫu xe được trang bị camera 360 độ, camera lùi, cảm biến va chạm và hệ thống cảnh báo điểm mù. Những công nghệ này giúp người lái nhận biết vật cản nhanh hơn và giảm đáng kể nguy cơ va quệt.

Tuy nhiên, các hệ thống hỗ trợ chỉ nên được xem là công cụ bổ trợ. Người lái vẫn cần quan sát trực tiếp và duy trì sự tập trung để đưa ra quyết định chính xác trong mọi tình huống.

Luyện tập thường xuyên để hình thành phản xạ

Kỹ năng canh xe không thể thành thạo chỉ sau vài lần thực hành. Việc luyện tập thường xuyên trong nhiều điều kiện khác nhau sẽ giúp người lái nâng cao khả năng ước lượng khoảng cách, nhận biết kích thước xe và xử lý linh hoạt hơn khi gặp tình huống bất ngờ.

Theo thời gian, những thao tác từng khiến tài xế căng thẳng như ghép xe song song, lùi vào bãi đỗ hay đi qua lối hẹp sẽ trở thành phản xạ tự nhiên.