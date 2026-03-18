Mercedes-Benz bắt tay Geely phát triển xe điện thế hệ mới 18/03/2026 13:00

(PLO)- Thương hiệu xe sang Mercedes-Benz của Đức đang thảo luận hợp tác sâu rộng với Geely nhằm giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ phát triển các dòng xe điện thế hệ mới.

Mercedes-Benz hiện có hai mẫu xe điện mới trong dòng sản phẩm là CLA và GLC thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, hãng xe Đức đang có những tính toán xa hơn cho tương lai. Một báo cáo mới cho thấy thương hiệu này có thể tăng cường hợp tác với Geely, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Trung Quốc.

Những chiếc xe điện tương lai có thể sử dụng linh kiện từ thương hiệu Trung Quốc này. Ảnh: Mercedes.

Các nguồn tin giấu tên cho biết Mercedes-Benz đã có những cuộc thảo luận sơ bộ với Geely. Những chiếc xe điện tương lai có thể sử dụng linh kiện từ thương hiệu Trung Quốc này. Việc này giúp hãng xe Đức giảm chi phí thiết kế và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Người phát ngôn của Mercedes thừa nhận hãng liên tục xem xét các cách để đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc cũng như trên toàn cầu. Tuy nhiên, đại diện hãng nói với Bloomberg: "Không có cuộc thảo luận nào về việc Mercedes và Geely chia sẻ nền tảng".

Động thái này có sự khác biệt so với hãng xe đồng hương Volkswagen. Volkswagen đã hợp tác với Xpeng và chia sẻ kiến trúc với công ty khởi nghiệp này cho một số mẫu xe điện tương lai. Hiện nay, các công ty Trung Quốc như Xpeng, BYD, Geely, Chery đã vượt lên trước nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống phương Tây trong việc phát triển pin và động cơ điện.

Mercedes-Benz vốn có mối quan hệ chặt chẽ với Geely khi cùng vận hành thương hiệu Smart. Thương hiệu này đã được hồi sinh thành nhà sản xuất xe điện với thiết kế do Mercedes đảm nhiệm, còn kỹ thuật và sản xuất do Geely thực hiện.

Dù Mercedes-Benz tuyên bố không chia sẻ nền tảng, một báo cáo từ Trung Quốc cho rằng hãng có thể phát triển nền tảng xe điện thế hệ tiếp theo dựa trên kiến trúc điện tử GEEA của Geely. Nền tảng mới được đặt tên là "Phoenix", dự kiến sử dụng cho các mẫu xe điện tầm trung trên toàn thế giới. Nền tảng này có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2030 để thay thế kiến trúc MMA hiện tại.