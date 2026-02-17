Mercedes gây bất ngờ khi hé lộ loạt xe mới 17/02/2026 14:32

(PLO)- Mới đây, nhà sản xuất Mercedes đã hé lộ loạt xe mới bao gồm cả G-Class Cabrio và AMG SUV sẽ ra mắt vào năm 2027, cùng với một loạt mẫu xe khác.

Mercedes đã tổ chức buổi thuyết trình trước các nhà đầu tư và công bố kế hoạch ra mắt bảy mẫu xe toàn cầu trong ba tháng tới. Đây là con số ấn tượng, đặc biệt khi công ty vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Mercedes S-Class và Mercedes GLC 53.

Mercedes gây bất ngờ khi hé lộ loạt xe mới bất chấp lợi nhuận sụt giảm. Ảnh: Mercedes.

Hãng sản xuất ô tô không đi sâu vào chi tiết cụ thể, nhưng xác nhận Mercedes-Maybach S-Class mới sẽ ra mắt vào tháng 3. Công ty cho biết thêm phiên bản AMG GT 4 cửa sẽ ra mắt vào cuối năm nay, trong khi phiên bản SUV sẽ trình làng vào năm 2027. Năm đó cũng chứng kiến sự ra mắt của G-Class Cabriolet.

Dù thông tin còn hạn chế, một slide cho thấy Mercedes sẽ giới thiệu 16 mẫu xe trong năm nay. Sáu mẫu xe trong đó là xe điện hoàn toàn, các mẫu còn lại sử dụng động cơ đốt trong.

Nhiều mẫu xe sẽ thuộc phân khúc cao cấp nhất. Điều này có nghĩa là người dùng có thể mong đợi các biến thể Mercedes S-Class mới, bao gồm phiên bản Maybach và một số phiên bản AMG.

Đối với xe điện cao cấp, các nhiếp ảnh gia đã nhiều lần bắt gặp phiên bản nâng cấp của Mercedes EQS. Mẫu xe này dự kiến có cụm đèn pha kiểu sao, kiến trúc điện 800 volt và hệ thống truyền động nâng cấp. Hệ thống mới có thể kết hợp pin cải tiến với động cơ hiệu quả hơn.

Năm 2026 sẽ chứng kiến sự ra mắt của năm mẫu xe động cơ đốt trong (ICE) và ba mẫu xe điện (EV). Một trong số đó dường như là mẫu GLC EQ L dành cho thị trường Trung Quốc.

Về phân khúc xe cỡ nhỏ, sẽ có một mẫu xe động cơ đốt trong và một mẫu xe điện mới. Mẫu xe này gia nhập cùng CLA và GLB, cho thấy đây có thể là phiên bản GLA được thiết kế lại.

Năm 2027 sẽ chứng kiến sự ra mắt của 14 mẫu xe, trong đó có ba mẫu xe điện. Phần lớn các mẫu xe này thuộc dòng Core, một số mẫu cao cấp có thể là bản nâng cấp của dòng SL.

Mercedes cũng đề cập phiên bản GLE trục cơ sở dài mới cho thị trường Trung Quốc, dựa trên bản nâng cấp của dòng crossover hiện tại. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố.

Bên cạnh các tin vui, Mercedes thông báo lợi nhuận điều chỉnh trước lãi suất và thuế giảm từ 13,7 tỉ euro (16,3 tỉ USD) năm 2024 xuống còn 8,2 tỉ euro (9,7 tỉ USD) năm ngoái. Công ty cho rằng nguyên nhân do thách thức tại Trung Quốc, thuế quan và biến động tỷ giá. Điểm tích cực là công ty đã giảm chi phí nghiên cứu và phát triển công nghệ tương lai.

Các nhà đầu tư có lẽ sẽ không thích tin này, cũng như mức cổ tức đề xuất 3,50 euro (4,15 USD) mỗi cổ phiếu. Con số này thấp hơn mức chi trả 4,30 euro (5,10 USD) của năm ngoái.