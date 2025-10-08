Vì sao Mercedes-Benz 'khai tử' mẫu xe điện rẻ nhất của hãng? 08/10/2025 09:42

(PLO)- Tập đoàn Mercedes-Benz vừa xác nhận thông tin ngừng sản xuất mẫu xe điện giá rẻ (EQB) – một động thái nhằm dọn đường cho thế hệ GLB được thiết kế lại (facelift) với công nghệ EQ Tech tiên tiến.

Mercedes-Benz đã âm thầm ngừng sản xuất mẫu xe điện giá rẻ có tên là EQB EV. Theo kế hoạch, mẫu xe điện giá rẻ này sẽ được thay thế bằng một chiếc GLB được tái thiết kế tích hợp công nghệ EQ (EQ Tech). Mẫu xe sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ chia sẻ nhiều điểm chung về kiến trúc và công nghệ với dòng CLA thế hệ mới.

Tập đoàn Mercedes-Benz vừa xác nhận thông tin ngừng sản xuất mẫu xe điện giá rẻ (EQB) – một động thái nhằm dọn đường cho thế hệ GLB được thiết kế lại (facelift) với công nghệ EQ Tech tiên tiến. Ảnh: Mercedes.

Doanh số của Mercedes EQB tại thị trường Hoa Kỳ đã giảm 36% trong năm ngoái, chỉ đạt 8.885 chiếc. Con số này cho thấy mẫu xe điện giá rẻ này thậm chí còn kém phổ biến hơn cả dòng EQE, vốn đạt doanh số 11.660 chiếc.

Với thực tế doanh số sụt giảm này, cùng với việc Mercedes-Benz đang tăng tốc phát triển thế hệ GLB mới, EQB bị khai tử là điều không quá bất ngờ. Trao đổi với trang InsideEVs, một phát ngôn viên của Mercedes-Benz đã xác nhận: "EQB đã kết thúc vòng đời sản phẩm dự kiến và do đó sẽ ngừng được phân phối tại Mỹ hoặc Canada sau năm sản xuất 2025".

Mặc dù mẫu xe điện giá rẻ cơ bản nhất của hãng đã ngừng bán, Mercedes-Benz vẫn khẳng định cam kết mạnh mẽ với chiến lược điện khí hóa và đang chuẩn bị cho "cuộc tấn công sản phẩm lớn nhất trong lịch sử thương hiệu”. Hãng cũng thông báo tại sự kiện IAA Mobility 2023 rằng họ sẽ giới thiệu hai mẫu SUV dựa trên kiến trúc điện hoàn toàn mới này.

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho sự xuất hiện của các thế hệ GLA và GLB tiếp theo, vốn đã nhiều lần bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm.

Các mẫu xe mới không thể đến sớm hơn, bởi mẫu EQB 250+ hiện tại có giá từ 53.050 USD (tương đương gần 1,4 tỉ đồng) và trang bị động cơ cầu trước, sản sinh công suất 188 mã lực (140 kW/191 PS) và mô-men xoắn 284 lb-ft (385 Nm). Xe sử dụng bộ pin 70,5 kWh, cho phạm vi hoạt động 250 dặm (402 km) theo chu trình thử nghiệm.

Phiên bản EQB 300 4MATIC với giá 57.200 USD (tương đương hơn 1,5 tỉ đồng) được nâng cấp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 225 mã lực (168 kW/228 PS) và mô-men xoắn 288 lb-ft (390 Nm). Tuy nhiên, điều này khiến phạm vi di chuyển giảm xuống còn 205 dặm (330 km).

Khách hàng cũng có thể chọn phiên bản EQB 350 4MATIC mạnh mẽ hơn, sở hữu hệ dẫn động AWD với công suất 288 mã lực (215 kW/292 PS) và mô-men xoắn 383 lb-ft (519 Nm). Mặc dù mạnh hơn, phiên bản này lại có phạm vi hoạt động tốt hơn một chút, đạt 206 dặm (332 km).