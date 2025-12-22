Một sai lầm quan trọng mà người chạy ô tô thường mắc phải 22/12/2025 10:18

Có thể bạn cho rằng chỉ cần bàn đạp nhấn xuống và xe dừng lại là hệ thống phanh đang hoạt động đúng như thiết kế của các kỹ sư.

Tuy nhiên, có một trạng thái hỏng hóc cụ thể gọi là má phanh bị bóng gương (glazing). Đó là vật liệu ma sát trên má phanh bị đẩy quá giới hạn nhiệt độ và thực sự bị kết tinh.

Thay vì có bề mặt nhám để bám chặt vào đĩa phanh nhằm giảm tốc độ, bề mặt má phanh lúc này cứng lại và trở thành một chất nhẵn bóng như thủy tinh, chỉ trượt dài trên mặt kim loại. Nó gần như phản chiếu đĩa phanh thay vì kẹp chặt lấy nó.

Vậy làm thế nào để phát hiện điều này? Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là âm thanh. Nếu bạn nghe thấy tiếng rít hoặc tiếng ken két chói tai ngay cả khi chỉ nhấn nhẹ bàn đạp, đó là âm thanh của má phanh đã bị nhẵn đang trượt trên đĩa phanh.

Bạn cũng có thể cảm thấy vô lăng hoặc bàn đạp bị rung lắc kỳ lạ vì vật liệu ma sát có khả năng đã bám không đều lên bề mặt đĩa phanh.

Mùi là một chỉ số quan trọng khác. Nếu bạn bước ra khỏi xe sau một chuyến đi và ngửi thấy mùi gì đó nồng nặc và hăng, giống như mùi khét lẹt. Điều đó thường có nghĩa là các bộ phận đang bị "nấu chín".

Điều đáng sợ nhất khi má phanh bị bóng gương là những gì xảy ra khi bạn thực sự cần dừng lại nhanh chóng. Bạn sẽ nhận thấy thời gian dừng xe lâu hơn đáng kể, bàn đạp vẫn có cảm giác phản hồi nhưng xe cứ thế trôi về phía trước vì độ bám vật lý đã mất đi.

Phần lớn nguyên nhân nằm ở cách bạn lái ô tô. Nếu bạn liên tục rà phanh khi xuống dốc hoặc phanh gấp ở tốc độ cao, bạn đang tạo ra lượng nhiệt duy trì mà cụm phanh không thể tản đi đủ nhanh.

Về cơ bản, nó tự "nấu chín" các má phanh. Đôi khi, lỗi cơ khí cũng là thủ phạm. Một ngàm phanh (caliper) bị hỏng có thể bị kẹt và không rút lại được, khiến má phanh liên tục mài sát vào đĩa phanh ngay cả khi bạn không hề đạp phanh.

Để ngăn chặn điều này trong tương lai, bạn cần thay đổi thói quen. Hãy về số thấp và sử dụng phanh bằng động cơ (engine braking) khi xuống dốc cao thay vì rà bàn đạp phanh liên tục. Hãy giữ khoảng cách lớn hơn trong giao thông để bạn không phải đạp phanh gấp thường xuyên.