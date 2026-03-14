Thị trường ô tô Trung Quốc: Xuất khẩu tăng mạnh không đủ bù lỗ nội địa 14/03/2026 09:03

(PLO)- Tháng 2 vừa qua, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc do các chương trình khuyến mãi bị thu hẹp và tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều rủi ro từ tình trạng bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc chững lại rõ rệt trong tháng 2, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai năm qua. Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy tổng lượng xe xuất xưởng bao gồm cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đã giảm 15,4%. Sau giai đoạn giảm giá sâu, thị trường vẫn đang chật vật tìm điểm cân bằng.

Sức mua trong nước là điểm yếu lớn nhất. Doanh số xe hơi chở khách tại Trung Quốc giảm khoảng 34% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 950.000 xe. Dù lịch bán hàng bị rút ngắn do nghỉ Tết, các nhà phân tích nhận định đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến thị trường ảm đạm.

Việc cắt giảm chính sách hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới cùng khủng hoảng bất động sản kéo dài khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với các tài sản giá trị lớn.

Trái ngược với đà giảm trong nước, xuất khẩu ô tô tăng khoảng 58% so với cùng kỳ, đạt gần 590.000 xe. Các hãng xe Trung Quốc đang thâm nhập mạnh vào Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Âu. Họ thu hút khách hàng bằng mức giá cạnh tranh cùng các dòng xe điện hấp dẫn. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này vẫn không đủ bù đắp khoảng trống doanh số nội địa để lại.

Thị trường đang trong giai đoạn chuyển đổi khi nhu cầu xe điện có dấu hiệu bão hòa. Khi các biện pháp hỗ trợ của chính phủ giảm dần, người mua bắt đầu dè dặt hơn. Doanh số xe thuần điện và hybrid cắm điện tại thị trường nội địa giảm 30% trong hai tháng đầu năm. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với mức tăng trưởng 17,7% của năm 2025.

Hiện nay, năng lực sản xuất đang ở mức cao dẫn đến lượng hàng tồn kho tại đại lý khá lớn. Để giải phóng hàng, các nhà sản xuất liên tục hạ giá bán. Chiến lược này giúp tăng doanh số nhưng lại gây áp lực trực tiếp lên lợi nhuận.

Dù vậy, kết quả kinh doanh có sự phân hóa rõ rệt. Một số hãng vẫn tận dụng tốt việc ra mắt mẫu xe mới và đẩy mạnh xuất khẩu để giành lợi thế. Ví dụ, BYD đã hiện diện tại châu Á, Anh và Nam Mỹ, trong khi Geely cũng gia nhập thêm 13 thị trường mới trong năm 2025.

Có thể thấy, nhu cầu về các dòng xe phù hợp vẫn tồn tại dù trợ cấp giảm. Những lựa chọn giá rẻ tại các thị trường mới đang là hướng đi thành công của một số nhà sản xuất Trung Quốc.

Tuy nhiên, rủi ro từ cuộc chiến tranh Iran là mối lo ngại lớn. Với việc Trung Đông chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu, các xung đột kéo dài có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng toàn cầu.