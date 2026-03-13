Tổng hợp những mẫu xe hơi mới nhất ra mắt năm 2026 13/03/2026 19:15

(PLO)- Thị trường xe hơi mới năm 2026 hứa hẹn sự bùng nổ của các dòng xe điện, xe xăng và xe hybrid.

Các nhà sản xuất đang cung cấp nhiều lựa chọn xe hơi đa dạng hơn cho khách hàng trong năm 2026.

Các nhà sản xuất đang cung cấp nhiều lựa chọn xe hơi đa dạng hơn cho khách hàng trong năm 2026. Ảnh: AI.



Thị trường ô tô hiện nay đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng có thể chọn xe xăng truyền thống, xe hybrid, hybrid cắm điện hoặc xe điện hoàn toàn chạy bằng pin.

Do kế hoạch dài hạn về xe điện đang bị thu hẹp, nhiều nhà sản xuất chuyển trọng tâm sang xe hybrid và động cơ đốt trong thế hệ mới. Điều này tạo ra một thị trường đa dạng hơn trong vài năm tới. Các hãng xe đang lên kế hoạch ra mắt hàng loạt mẫu mã mới từ sedan đến SUV.

Audi RS6

Tin vui cho những tín đồ dòng xe wagon: Audi đang chuẩn bị ra mắt phiên bản RS6 Avant mới với công suất dự kiến hơn 700 mã lực.

Mẫu xe hơi mới này có khả năng sử dụng hệ thống truyền động hybrid cắm điện với động cơ V8 mạnh mẽ. RS6 mới sẽ có thiết kế đầu xe và hệ thống ống xả được làm mới hoàn toàn.

Xe SUV đô thị Bentley

Bentley đang thu nhỏ kích thước với một mẫu SUV điện mới nằm dưới dòng Bentayga. Hiện tại, hãng tạm gọi đây là "UXS đô thị". Tên chính thức sẽ được công bố trước khi xe ra mắt vào năm 2026. Các chi tiết về hiệu suất và phạm vi hoạt động vẫn đang được giữ kín.

BMW 3 Series và xe điện

Sau mẫu iX3, BMW sẽ giới thiệu dòng 3 Series mới vào năm 2026 với cả tùy chọn động cơ xăng và điện. Dựa trên ý tưởng Neue Klasse, dòng xe này kết hợp vẻ ngoài cổ điển ấn tượng với công nghệ pin hiện đại.

BMW iX4

BMW có thể hồi sinh kiểu dáng coupe crossover trên chiếc SUV điện iX4 sắp tới. Dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay, iX4 sử dụng chung nền tảng với iX3 nhưng có phần mái vuốt cong hơn. Xe dự kiến đạt công suất khoảng 470 mã lực.

BMW iX5

Bên cạnh iX4, BMW cũng sẽ giới thiệu mẫu iX5 lớn hơn trước cuối năm nay. iX5 sẽ có đầy đủ các phiên bản động cơ xăng, điện và hybrid cắm điện. Phiên bản chạy bằng hydro dự kiến phải đến năm 2028 mới xuất hiện.

Ferrari Luce EV

Chiếc xe điện đầu tiên của Ferrari dự kiến ra mắt trong năm nay. Ferrari khẳng định đây sẽ là một chiếc "Ferrari EV" thực thụ với sức mạnh vượt trội và mức giá đắt đỏ. Mẫu xe Luce mới dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 25-5.

Genesis GV90

Genesis tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm với mẫu SUV điện cỡ lớn GV90. Đây là chiếc crossover ba hàng ghế với không gian nội thất rộng rãi, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc hạng sang.

Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG GT XX được mệnh danh là "siêu xe bốn cửa" với công suất lên tới 1.341 mã lực. Xe hơi mới này trang bị hệ thống truyền động điện ba mô-tơ và tốc độ tối đa ước tính đạt 233 dặm/giờ (khoảng 375 km/h).

Polestar 4 Variant

Polestar dự kiến bổ sung phiên bản thứ hai cho dòng SUV coupe điện Polestar 4 vào cuối năm nay. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ mang lại tính linh hoạt cao hơn để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng.

Porsche 718 Boxster và Cayman EV

Mặc dù quá trình phát triển bị chậm trễ, Porsche vẫn kế hoạch sản xuất bộ đôi xe thể thao chạy điện này. Việc sản xuất các phiên bản chạy xăng dự kiến sẽ kết thúc trước cuối năm nay.

Rivian R2

Rivian R2 là mẫu crossover nhỏ gọn với thiết kế hình hộp đặc trưng. Xe có các tùy chọn từ một đến ba động cơ điện. Rivian đang giữ đúng tiến độ ra mắt vào năm 2026.

Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen ID.4 sẽ được thay thế bằng mẫu ID. Tiguan. Với nền tảng MEB+ được nâng cấp, mẫu SUV điện này hứa hẹn mang lại hiệu suất và khả năng vận hành vượt trội hơn.