Loạt ô tô Honda sắp ra mắt năm 2026: Điểm nhấn xe hybrid và điện 10/02/2026 07:42

(PLO)- Honda đang chuẩn bị trở lại mạnh mẽ với dòng sản phẩm cải tiến toàn diện trong năm 2026.

Các mẫu xe Honda hiện hữu sẽ được nâng cấp ngoại hình bên cạnh sự xuất hiện của những tân binh cùng tên gọi mới. Đáng chú ý, Honda dự kiến ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ là một chiếc SUV điện vào cuối năm nay.

Honda City phiên bản nâng cấp với kiểu dáng ngoại thất mới mẻ. Ảnh: AI.

Dưới đây là những mẫu xe Honda được mong chờ nhất dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Honda City phiên bản nâng cấp

Honda sẽ cập nhật mẫu sedan City thế hệ hiện tại trong năm nay. Đây là lần nâng cấp thứ hai cho thế hệ tiền nhiệm với kiểu dáng ngoại thất mới mẻ, cải tiến cabin và bổ sung tính năng. Nhiều khả năng hãng xe Nhật Bản sẽ trang bị camera 360 độ cho phiên bản này. City bản nâng cấp đóng vai trò giải pháp tạm thời cho đến khi thế hệ tiếp theo ra mắt vào năm 2028.

Dù xe sedan không còn phổ biến như trước, Honda City vẫn giữ lượng khách hàng trung thành và duy trì doanh số ổn định. Phiên bản nâng cấp thứ hai hứa hẹn thúc đẩy doanh số và giúp chiếc sedan tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Honda Elevate Hybrid

Xe hybrid là một phần trong chiến lược của Honda tại Ấn Độ. Hãng sẽ ra mắt mẫu xe hybrid đầu tiên vào năm 2026 dựa trên dòng SUV Elevate. Xe sử dụng hệ thống truyền động hybrid mới lấy động cơ xăng 1.5 lít chu kỳ Atkinson làm nền tảng.

Mẫu xe này sở hữu bộ pin nhẹ hơn và động cơ điện có mật độ năng lượng cao hơn so với Honda City e:HEV. Hệ thống mới giúp bảo trì dễ dàng và chi phí sản xuất thấp để Honda định giá cạnh tranh. Ngoài ra, Elevate hybrid có thể được tinh chỉnh thiết kế nhẹ và bổ sung tính năng.

Trong năm nay, phân khúc SUV cỡ trung dự kiến đón nhận thêm nhiều mẫu xe hybrid như Duster và Seltos. Do đó, cách Honda định vị phiên bản hybrid của Elevate sẽ quyết định thành bại của mẫu xe này.

Xe SUV Honda ZR-V

ZR-V là cái tên được nhiều người chờ đợi, dự kiến ra mắt năm 2026 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Xe trang bị động cơ xăng hybrid 2.0 lít kết hợp hộp số e-CVT, sản sinh công suất khoảng 180 mã lực, đi kèm tùy chọn dẫn động bốn bánh. Sản phẩm này được kỳ vọng nâng cao giá trị thương hiệu Honda hơn là nhắm vào doanh số.

Honda Prelude Coupe

Mẫu coupe Honda Prelude dự kiến ra mắt nửa đầu năm 2026 theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có thiết kế ấn tượng và là mẫu xe hai cửa đầu tiên của hãng tại Ấn Độ.

Prelude sử dụng động cơ xăng 2.0 lít với công suất khoảng 200 mã lực và dẫn động cầu trước. Thay vì hộp số truyền thống, xe trang bị hệ thống S+ Shift của Honda và chia sẻ nhiều linh kiện với các mẫu toàn cầu như Honda Civic Type-R. Prelude đóng vai trò là mẫu xe chủ lực mang tính biểu tượng của hãng.

Honda WR-V hoàn toàn mới

Honda dự kiến ra mắt chiếc WR-V mới trong năm nay. Gần đây, hãng đã chạy thử nghiệm phiên bản dành cho thị trường Indonesia tại Ấn Độ. Phiên bản tại Ấn Độ sẽ có vài khác biệt khi sử dụng nền tảng và hệ thống truyền động từ Amaze.

Xe trang bị động cơ xăng 1.2 lít i-VTEC với tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động. Honda WR-V mới sẽ cạnh tranh với Nexon, Brezza, Venue và Sonet nhằm mục tiêu gia tăng thị phần.

Mẫu SUV điện đầu tiên của Honda

Honda sẽ ra mắt mẫu SUV điện hạng sang đầu tiên tại Ấn Độ trong năm nay. Đây là phiên bản thương mại của nguyên mẫu Honda 0 Series từng trưng bày tại CES. Dựa trên triết lý thiết kế "Mỏng, Nhẹ, Thông minh", xe có ngoại hình độc đáo và nội thất tích hợp nhiều công nghệ.

Mẫu SUV Zero được xây dựng trên nền tảng xe điện chuyên dụng với bộ pin dung lượng lớn, dự kiến là pin NMC 80-90 kWh. Xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 480 km mỗi lần sạc đầy, cung cấp tùy chọn dẫn động cầu sau và bốn bánh. Phần mềm ASIMO OS sẽ điều khiển các hệ thống quan trọng của xe.