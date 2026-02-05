Honda Việt Nam xuất xưởng và ra mắt mẫu CR-V e:HEV 2026 05/02/2026 16:11

(PLO)- Honda Việt Nam vừa xuất xưởng và giới thiệu mẫu xe CR-V e:HEV 2026 với những nâng cấp đáng giá, mang đến nhiều lựa chọn và trải nghiệm tiện nghi hơn cho khách hàng.

Honda CR-V e:HEV 2026 tiếp tục giữ thiết kế thể thao đặc trưng của thế hệ thứ 6 với ngoại hình mạnh mẽ, sang trọng. Ngoài phiên bản RS, Honda lần đầu bổ sung phiên bản e:HEV L. Bản RS có nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen bóng, tăng tính thể thao.

Khoang nội thất rộng rãi, hiện đại, trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình HUD trên phiên bản RS. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng vật liệu cao cấp, bố cục gọn gàng, dễ thao tác. Lần đầu tiên, Honda áp dụng hệ thống chuyển số bằng nút bấm trên CR-V e:HEV, giúp tối ưu không gian và nâng cao trải nghiệm người dùng.

CR-V e:HEV mới ra mắt.

Xe trang bị màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 12 loa Bose.

CR-V e:HEV sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 146 mã lực, mô-tơ điện đạt 181 mã lực, tổng công suất tối đa lên đến 204 mã lực, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, xe tích hợp gói Honda Sensing với nhiều tính năng hỗ trợ lái như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành và đèn pha thích ứng. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ, Honda LaneWatch, cảm biến trước/sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ, 8 túi khí và phanh tự động sau va chạm.