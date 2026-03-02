Hai quy định mới có nhiều tác động đối với ô tô 02/03/2026 20:18

(PLO)- Các quy định mới liên quan đến ô tô chính thức áp dụng từ 1-3 như quy chuẩn khí thải mới và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Mức xử phạt hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện

Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-3, trong đó quy định xử phạt hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện thực hiện hành vi vi phạm không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Bố trí lái xe cho người thuê phương tiện để tự lái; Không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái với bên thuê để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ; Ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ mà không thể hiện nội dung không kèm người lái xe với bên thuê. Phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 56.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện thực hiện hành vi vi phạm cho thuê phương tiện khi người thuê phương tiện để tự lái không có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.

Lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô

Nội dung nêu tại Quyết định 43/2025/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-3.

Theo đó, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ như sau: